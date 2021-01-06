Большунов ответил на вопрос о переходе в биатлон

Лидер «Тур де Ски» Александр Большунов ответил на вопрос о возможности перехода в биатлон. Также он прокомментировал разницу в результатах российских лыжников и биатлонистов.

— Я не эксперт биатлона, делаю свою работу, — цитирует «Матч ТВ» Большунова. — Чтобы хорошо бежать, надо хорошо тренироваться летом.

— А если предложат перейти в биатлон?

— У меня еще здесь много нерешенных проблем, вот когда в лыжах будет все порядке...