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Большунов ответил на вопрос о переходе в биатлон

20:33
Александр Большунов. Фото AFP
Александр Большунов. Фото AFP
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Лидер «Тур де Ски» Александр Большунов ответил на вопрос о возможности перехода в биатлон. Также он прокомментировал разницу в результатах российских лыжников и биатлонистов.

— Я не эксперт биатлона, делаю свою работу, — цитирует «Матч ТВ» Большунова. — Чтобы хорошо бежать, надо хорошо тренироваться летом.

— А если предложат перейти в биатлон?

— У меня еще здесь много нерешенных проблем, вот когда в лыжах будет все порядке...

Дополнительная информация:

https://matchtv.ru/skiing/matchtvnews_NI1295228_U_Ani_dazhe_noga_stala_na_poltora_santimetra_koroche_Bolshunov__o_problemah_Zherebatjevoj_i_perspektivah_svojego_perehoda_v_biatlon

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