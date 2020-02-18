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Большунов не смог выйти в финал спринта на этапе «Ски Тура» после падения

20:04
Александр Большунов. Фото AFP
Александр Большунов. Фото AFP
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Российский лыжник Александр Большунов не смог выйти в финал мужского спринта свободным стилем на третьем этапе многодневки «Ски Тур» в Оре (Швеция).

Во время гонки норвежец Симен Хегстад Крюгер при обгоне наехал на лыжу Большунова, после чего сам же и упал вместе с россиянином. Большунов, который лидирует в общем зачете Кубка мира, занял в итоге четвертое место.

В финал вышли Пол Голдберг (Норвегия), Йоханнес Клебо (Норвегия), Рено Же (Франция), Федерико Пеллегрино (Италия), Лука Шанава (Франция), Эрик Вальнес (Норвегия).

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