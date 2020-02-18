Большунов не смог выйти в финал спринта на этапе «Ски Тура» после падения

Российский лыжник Александр Большунов не смог выйти в финал мужского спринта свободным стилем на третьем этапе многодневки «Ски Тур» в Оре (Швеция).

Во время гонки норвежец Симен Хегстад Крюгер при обгоне наехал на лыжу Большунова, после чего сам же и упал вместе с россиянином. Большунов, который лидирует в общем зачете Кубка мира, занял в итоге четвертое место.

Раскадровка завала Большунов v Крюгер pic.twitter.com/iVNMadDG6j — Lublineс93 (@Lublinec931) February 18, 2020

В финал вышли Пол Голдберг (Норвегия), Йоханнес Клебо (Норвегия), Рено Же (Франция), Федерико Пеллегрино (Италия), Лука Шанава (Франция), Эрик Вальнес (Норвегия).