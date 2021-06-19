Большунов восстановится от повреждения через несколько дней

Российский лыжник Александр Большунов сможет восстановиться от небольшого повреждения и начать полноценно тренироваться через несколько дней. Об этом сообщил старший тренер национальной команды Юрий Бородавко.

«Все идет своим чередом, проходит вторая половина сбора, — цитирует ТАСС Бородавко. — У Александра есть остаточные явления, которые не позволяют ему на 100% тренироваться. Он проходит определенное восстановление и лечение, каких-то серьезных травм нет. Буквально несколько дней это займет, там есть определенная ссадина, которая у него заживает, думаю, что после этого он сможет полноценно тренироваться».

«Остальные полноценно тренируются, никаких сбоев и травм нет. Следующий сбор? С 3 по 24 июля в Монте-Бондоне в Италии», — добавил он.

В группе Бородавко к олимпийскому сезону вместе с Большуновым готовятся Наталья Непряева, Денис Спицов, Александр Терентьев, Алексей Червоткин, Анастасия Кулешова, Анна Грухвина, Яна Кирпиченко и Мария Истомина. Первый тренировочный сбор спортсмены провели в Крыму. С 10 июня команда проводит тренировочный сбор в эстонском Отепя, он завершится 25 июня.