Лыжные гонки
Новости Зачет Кубка мира Календарь Кубка мира Чемпионат мира Олимпиада
Главная
Лыжные гонки

Сегодня, 14:56

Александр Большунов сообщил, что не поддерживает контактов с Клебо

Иван Шитик
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Трехкратный олимпийский чемпион россиянин Александр Большунов заявил, что не поддерживает контактов с норвежским лыжником Йоханнесом Клебо.

«Сейчас отношений с Клебо вообще нет. До этого их практически не было, все-таки реально мы с ним можем встретиться взглядами только перед стартом. Я понимаю, что хочу его обогнать, он понимает, что хочет обогнать меня. Взгляд — секунды две — и сразу расходимся, больше не разговариваем, а выясняем отношения по ходу гонки», — цитирует Большунова ТАСС.

В марте 2021 года Большунов отмечал, что у него есть желание потренироваться вместе с Клебо, однако задумка не воплотилась в жизнь из-за пандемии коронавируса.

По словам российского лыжника, ранее он приглашал Клебо на свою свадьбу в апреле 2021 года, но тот не приехал из-за съемок в шоу.

Источник: https://tass.ru/sport/14833923
Александр Большунов
Йоханнес Клебо
0
Читайте также
Волков снес суринамского нокаутера в первом раунде главного боя шоу UFC
Шамиль Тарпищев: «Надаль – самый великий игрок на грунте, а Медведеву надо тренировать нервную систему»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Большунов надеется, что российские лыжники выступят на международных стартах в зимнем сезоне

Большунов считает, что FIS должна была узнать мнение лыжников перед уравниванием дистанций
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости