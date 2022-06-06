Александр Большунов сообщил, что не поддерживает контактов с Клебо

Трехкратный олимпийский чемпион россиянин Александр Большунов заявил, что не поддерживает контактов с норвежским лыжником Йоханнесом Клебо.

«Сейчас отношений с Клебо вообще нет. До этого их практически не было, все-таки реально мы с ним можем встретиться взглядами только перед стартом. Я понимаю, что хочу его обогнать, он понимает, что хочет обогнать меня. Взгляд — секунды две — и сразу расходимся, больше не разговариваем, а выясняем отношения по ходу гонки», — цитирует Большунова ТАСС.

В марте 2021 года Большунов отмечал, что у него есть желание потренироваться вместе с Клебо, однако задумка не воплотилась в жизнь из-за пандемии коронавируса.

По словам российского лыжника, ранее он приглашал Клебо на свою свадьбу в апреле 2021 года, но тот не приехал из-за съемок в шоу.