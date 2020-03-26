Алексей Червоткин: «Большунов иногда работает чересчур много»

Призер чемпионата мира и Олимпийских игр в составе эстафеты Алексей Червоткин рассказал о работе в группе Юрия Бородавко. Спортсмен отметил, что все иногда перевыполняют план, но чаще всех это делает Александр Большунов.

— Александр Большунов недавно рассказывал, что многие в группе наотрез отказываются с ним тренироваться. А вот вы — нет. И порой даже обыгрываете его. Получается, в летней подготовке у вас все хорошо? — вопрос Червоткину.

— Да, я частенько поддерживаю его на тренировках, — ответил Червоткин. — Интересно проверить себя, организм. Все-таки зарубиться с одним из лидеров мировых лыж всегда хорошо. В это межсезонье мы много спарринговали: роллеры, кросс-походы, имитационные. На роллерах в конце тренировки делали финишные ускорения и порой получалось побеждать Санька. Но лето и зима — разные вещи. Тут прямой параллели нет.

— Правда, что Большунов тренируется больше всех?

— Честно говоря, да. Иногда он работает чересчур много. Часто пытается сделать больше, чем ему говорят. Если взять остальных и меня, то мы обычно придерживаемся плана. Иногда можем что-то сделать сверх нормы, но Санек точно делает это чаще всех.

— Нет мыслей, что если вы будете делать столько же, сколько обладатель Большого хрустального глобуса, то и выступать будете примерно так же?

— Нет, организмы у всех разные. Если один человек что-то делает и это приносит ему успех, то совсем не факт, что та же работа подойдет другому. На одну тренировку все реагируют по-разному. Самое главное — научиться чувствовать свой организм. (Владимир Иванов)