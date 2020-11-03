Олимпийский чемпион Александр Легков в интервью Анне Соколовой для для Youtube-канала «Спорт-Экспресс» развеял миф о плохом результате из-за секса перед стартом соревнований.

— Есть теория у спортсменов, особенно лыжников, по поводу секса, что за 2-3 дня до старта уже нельзя заниматься, потому что отдаешь энергию, — сказал Легков. — Женщинам наоборот нужно заниматься, а мужчинам не надо. Я эту теорию сломал, после этого сразу вышел и выиграл этап кубка мира. Понял, что это полный бред. Говорится не о сексе конкретно, а о том, что не надо всю ночь это делать. Не гулять в баре, кутить, потом заниматься сексом и толком не спать. Конечно, потом у тебя не будет сил, а если для здоровья, то никто не запрещает. Это все теория, так говорят, чтобы народ настраивался на соревнования.