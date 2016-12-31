12:57 31 декабря 2016 | ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ

Адвокат Легкова опроверг информацию об отклонении апелляции спортсмена

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Адвокат российского лыжника Александра Легкова Кристоф Вичеманн опроверг информацию о том, что Международная федерация лыжных гонок (FIS) отклонила апелляцию российских лыжников на решение об их временном отстранении. По словам Вичеманна, спортсмен находится в тренировочном лагере.

– Информация об отклонении апелляции неверна, – приводит Expressen слова Вичеманна. – У нас был крайний срок – 14.00 30 декабря. Но до этого времени не было возможности собраться всем заинтересованным сторонам. Легков сейчас в тренировочном лагере, я – в Австрии, глава Антидопинговой комиссии FIS в Торонто. Проблема заключается в том, что санкции наложены не за какое-то конкретное нарушение, а просто по итогам доклада Макларена.

Сам Легков очень расстроен. Я не раз разговаривал с тренером Маркусом Крамером. "Тур де Ски" пройдет уже без него, теперь надо сосредоточиться на подготовке к чемпионату мира.

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Материалы REN-TV

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