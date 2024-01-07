В России не нуждаются. У норвежцев и так больше нет доминирования в мировых лыжах

Это показал завершившийся в Италии «Тур де Ски».

«Тур де Ски». Финальный подъем в гору, 10 км

Мужчины

1. Жюль Лапьер (Франция) — 33.00,7

2. Фридрих Мох (Германия) — отставание 2,4

3. Юго Лапалю (Франция) — 16,0

Общий итоговый зачет

1. Харальд Амундсен (Норвегия) — 3:41.21,9

2. Фридрих Мох (Германия) — 1,19

3. Юго Лапалю (Франция) — 1,32



Женщины

1. София Лаукли (США) — 38.16,5

2. Хейди Венг (Норвегия) — 17,1

3. Дельфин Клодель (Франция) — 37,7

Общий итоговый зачет

1. Джесси Диггинс (США) — 4:13.19,0

2. Хейди Венг (Норвегия) — 0,31

3. Кертту Нисканен (Финляндия) — 0,39

В православное Рождество и католическое Крещение в Европе традиционно завершается самый престижный лыжный старт в мире после чемпионата мира — многодневка «Тур де Ски». В России по понятным причинам она уже не вызывает такого ажиотажа, как два-три года назад, когда это была битва Большунова и Клебо, русских и норвежцев (хотя последние иногда ее манкировали, ссылаясь на коронавирус).

Русских на соревнованиях уже нет — а Клебо не изменяет себе и пропустил Тур-2023/24 из-за того же недуга. Из-за этого, конечно, новогодний фестиваль потерял, но не так уж много. И оказывается, россияне мировым лыжам не так и нужны, более того — там уже нет гегемонии норвежцев, которую у нас любят приводить аргументом. Информация, к сожалению, устарела. Во всяком случае FIS точно может так обосновывать крайне неоднозначное продолжение отстранения, несмотря на рекомендации МОК.

Харальд Амундсен. Фото AFP

Мужчины: выиграл сменщик Клебо

Йоханнес своей болезнью лишил всех красивой дуэли с новой молодой звездой норвежских лыж Харальдом Амундсеном, который, как и его более пожилой 27-летний напарник, умеет и словцом соперников прижать, и бегает на лыжах неплохо. В роли многообещающего юниора Амундсен успел поучаствовать в этапах Кубка мира с россиянами, но тогда он не всегда попадал в огромную квоту норвежцев на восемь человек. Хотя в 2021-м даже выиграл бронзу чемпионата мира на 15-километровке.

Сейчас попадает всегда и шел вровень с Клебо в общем зачете Кубка мира, а теперь и его наверняка выиграет, и с большим преимуществом в 25 лет взял свой первый «Тур де Ски». Борьбы за победу в финальном забеге в гору не наблюдалось, особенно с учетом странного формата масс-старта, а не преследования в соответствии с классификацией. Харальд вез всем полторы минуты, а в итоге выиграл 1,19 у ближайшего преследователя.

Но почему тогда мы говорим об отсутствии норвежской гегемонии? Потому что больше норвежцев в тройке нет. Преследователь — Фридрих Мох. В тройке в горном забеге в воскресенье не было ни одного норвежца. В десятке их четверо — на 4-м и 6-7-м местах. В Норвегии идет смена поколений, и она сказывается на сборной. В этом сезоне гонки тура выиграли пять разных человек. В десятке люди из шести стран: Норвегия, Германия, Франция, Швейцария, Швеция, Австрия.

Для сравнения:

Сезон-2021/22 (с россиянами): в топ-10 у мужчин 4 разные страны, 5 норвежцев, 3 разных победителя гонок.

Сезон-2022/23 (без россиян): в топ-10 у мужчин 5 разных стран, 6 норвежцев, 2 разных победителя гонок.

А сейчас норвежцев меньше (да, мысленно добавляем +1 из-за Клебо), география шире, и даже есть гонки, где норвежцев нет на подиуме. О таком два года назад можно было подумать только на спринтах в Дрездене, куда норвежцы приезжали вторым составом. Получается, помимо Клебо и Амундсена у наших братьев-варягов не такой уж и богатый резерв. Чему FIS может радоваться, рассказывая об усилении конкуренции. На таком фоне русские им не особо и нужны. Нам придется искать другие аргументы для возвращения. Кстати, финал Кубка России в этом году тоже пройдет с гонкой в гору на горнолыжных склонах Хибин.

Джессика Диггинс. Фото AFP

Женщины: Диггинс наблюдала за рубкой за серебро

У женщин титул вернула себе победительница Тура 2021 года американка Джесси Диггинс. И снова интрига жила только в борьбе за второе место, которое с разницей в восемь секунд вырвала норвежка Хейди Венг. Выиграла гонку специалистка по лыжному скалолазанию соотечественница Диггинс София Лаукли. Которая, кстати, регулярно ходит по барам и говорит, что летом вообще к сезону не готовится.

Женские лыжи после ухода Бьорген, а затем Йохауг не страдали от монополий, но здесь норвежка вообще в десятке. В ней три лыжницы из Швеции, по две — из Финляндии и США и по одной — из Латвии (!), Германии и Франции. Латвия благодаря Патриции Эйдуке впервые за долгие годы становится вообще заметной в лыжном мире. Снова FIS может сказать, как здорово идет развитие. Хотя Эйдука перед сезоном тренировалась, как и многие, в Норвегии. Фактором успеха в экзотичной для лыж стране она называет своего отца-тренера. Он умер из-за ковида в конце 2021 года.