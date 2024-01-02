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Неприятности помогают американской лыжнице побеждать. Феномен Диггинс

Неприятности помогают американской лыжнице Диггинс побеждать на «Тур де Ски»
Михаил Кузнецов
Корреспондент отдела спорта
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Джессика Диггинс.
Фото Global Look Press
Джессике не везет, но от этого она становится только сильнее.

На «Тур де Ски» состоялись три этапа из семи. Лыжники переезжают из итальянского Тоблаха в швейцарский Давос. Для лидера в женском зачете американки Джессики Диггинс день отдыха пришелся как никогда кстати. В последний день Тоблахе с ней уже не первый раз в сезоне произошел жесткий инцидент, принесший новые ушибы и ссадины. Сейчас есть немного времени, чтобы восстановиться и попытаться сохранить свою желтую майку.

Джессика Диггинс.
Фото Global Look Press

Кувырки перед стартом

На данный момент Диггинс считается главной фавориткой на победу в «Тур де Ски». Об этом говорит и ее позиция после трех гонок, и опыт выступления американки в лыжной многодневке. В 2021-м у нее было лучшее время после восхождения на Альпе Чермис. Да, в том году на «Тур де Ски» не выступала Тереза Йохауг и другие норвежки, но остальные конкурентки были в деле. Второй стала россиянка Юлия Ступак, устроив зажигательные танцы на подиуме, а бронзу завоевала шведка Эбба Андерссон.

Новый выпуск «Тур де Ски» американка начала с девятого места в коньковом спринте. Однако бронза на 10 километрах классикой сразу же позволила ей захватить лидерство в общем зачете. На старте пасьюта она уступала 7 секунд немке Виктории Карл и 10 секунд финке Кертту Нисканен. Диггинс не только быстро отыграла эти отставания, но и убежала от соперниц вдаль. В результате Карл, которой досталось серебро, отстала от американки на 46,5 секунды.

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Внешне кажется, что на пути к победе у Джессики не возникло никаких проблем. Однако после третьего этапа Диггинс призналась журналистам, что у нее болит все тело и что она не знает, как завтра вставать с постели. Все дело в том, что перед стартом обладательница желтой майки жестко упала.

«Незадолго до разминки я попробовала на скорости пройти обледенелый участок трассы. Я потеряла контроль над одной из лыж, упала и несколько раз перекувыркнулась. Я испугалась, но со мной все в порядке, и, к счастью, не сломала инвентарь», — объясняла лыжница NRK.

Падение и испуг на разминке повлияли на выступление Диггинс в самой гонке: «Я старалась не рисковать. Рада, что разобралась с этими моментами до старта. Да, я немного теряла в скорости, но зато проходила спуски безопасно».

Кровавый финиш

Диггинс не в первый раз в этом сезоне приходится преодолевать трудности. На стартовом этапе Кубка мира в финской Руке она напугала всех, когда финишировала с окровавленным лицом и продолжительное время не могла прийти в себя, корчась от боли.

Джессика Диггинс разбила лицо.
Фото Reuters

Инцидент произошел на заключительных километрах масс-старта. Сначала Джессика сломала палку, а когда она попыталась отбросить сломанный инвентарь, то потеряла перчатку. В результате пришлось добегать с одной перчаткой, что, учитывая низкую температуру в Руке, могло привести к обморожению. Неприятности на этом не закончились. Тренер, передавая лыжнице запасную палку, ткнул ей в лицо Диггинс. Но ни подмерзающая рука, ни капающая с лица кровь не помешали американке завоевать серебро. От победительницы она отстала всего на 0,3 секунды.

«Очевидно, что я получила палкой по лицу, но я не помню, как это произошло. После удара у меня был полный рот крови, но я рада, что сумела финишировать, — рассказала Диггинс. — Я была очень удивлена, когда добралась до финиша, посмотрела вниз и увидела, что снег внизу — красный. Мне было холодно, и я очень устала. Поэтому благодарна своей команде, которая помогла мне согреться. Сейчас со мной все в порядке, я собираюсь позаботиться о себе сама».

Норвегия справляется без Клебо

Мужские соревнования на «Тур де Ски» еще перед его началом лишились нескольких топовых лыжников. Конечно, главная потеря — Йоханнес Клебо. Трехкратный победитель многодневки заболел гриппом после этапа Кубка мира в Тронхейме. Болезнь вынудила Клебо не только прервать высотный сбор, но и сняться с «Тур де Ски». Также в Тоблах из-за не самого лучшего состояния не приехали норвежец Симен Крюгер и финн Ииву Нисканен.

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Для Норвегии отсутствие Клебо пока не видится проблемой. Хотя в первые два дня «Тур де Ски» представители команды не могли добраться до золота. В открывающем турнир спринте норвежцы вообще остались за пределами топ-3. В стартовый день праздник был у французов: Люка Шанава был первым, а Жюль Шаппа — вторым. Бронзу в спринте завоевал американец Бен Огден. В разделке на 10 километров лучший результат у финна Пертту Хювяринена, за которым расположились Эрик Вальнес и Харальд Остберг Амундсен.

В пасьюте норвежцы все-таки взяли свое и теперь являются главными претендентами на победу в «Тур де Ски». Амундсен после трех гонок лидирует в генеральной классификации, на 32 секунды от него отстает Вальнес. Третьим идет их товарищ по команде Ян Томас Йенссен, уступающий лидеру 1 минуту и 4 секунды.

«Сделано меньше половины дела. Все может произойти в Давосе и Валь-ди-Фьемме, -говорит Амундсен. — Я очень рад, что у меня есть несколько секунд преимущества над Эриком. Он может ехать ужасно быстро в обеих следующих гонках. Поэтому еще ничего не решено».
Дальше в расписании многодневки спринты свободным стилем, которые пройдут 3 января. Прологи начнутся в 16.30 по московскому времени, а финалы стартуют в 19.00. Также в Давосе состоятся 20-километровые коньковые гонки преследования. А после лыжники переберутся в Валь-ди-Фьемме на заключительные три этапа «Тур де Ски».

Сборная Норвегии по лыжным гонкам
Джессика Диггинс
Йоханнес Клебо
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