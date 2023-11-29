На лыжном Кубке мира бушует ковид. Но шведы готовы рисковать и своим, и чужим здоровьем

Организаторы лыжных стартов хотят вернуть спортсменам 2020 год?

Уже второй сезон на лыжном Кубке мира не существует никаких ковидных ограничений. Однако сама болезнь никуда не исчезла. И в данный момент многие топовые сборные накрыла настоящая эпидемия коронавируса. Более того, спортсмены сами провоцируют волну заражений. Она началась с норвежцев, но ее умело подхватывают шведы.

Провал Клебо

В начале ноября стали приходить новости о положительных тестах на ковид из стана норвежской сборной. Пострадали главные звезды команды — действующие обладатели Кубка мира Йоханнес Клебо и Тириль Венг. Также болезнь ударила по Шюру Рете, Ховарду Сулосу Таугбелю и Дидрику Тенсету. Венг в итоге решила поберечь себя и пропустила старт Кубка мира. Клебо же не выступил на предсезонном турнире в Бейтостолене, но на этап в финскую Руку приехал. И похоже, сделал это зря. Об этом красноречиво говорят его результаты.

В любимом спринте классическим ходом Йоханнес завоевал бронзу, что для него равно поражению. А в дистанционных гонках все сложилось еще хуже. В классической разделке на 10 километров он был лишь 14-м. А в коньковом масс-старте вообще занял 21-е место. Так низко в гонке на Кубке мира Клебо не опускался с февраля 2020 года, когда стал 25-м в гонке преследования в Эстерсунде.

Свою ошибку норвежец признал, заявив, что пропускает следующий этап в Йелливаре. «В масс-старте ситуация менялась от плохой до ужасной. Я уже хочу вернуться домой. В Йелливаре вы меня не увидите. Возможно, я вернусь в Эстерсунде, но могу и подождать до Тронхейма, посмотрим. Мне нужно посмотреть, как отреагирует мое тело. Нужно больше тренироваться — звучит просто, но в этом все и дело», — цитирует Клебо VG.

Исключение для лидера

Однако пример Йоханнеса не стал показательным для сборной Швеции. В команде много людей с положительным тестом на ковид. Еще в Руке болезнь не позволила выступить в масс-старте Вильяму Поромаа. Затем стало известно о том, что коронавирус подхватили звезды женской сборной Йонна Сундлинг, Линн Сван и Фрида Карлссон.

«Ситуация, конечно, печальная, и в настоящее время мы принимаем ряд мер, чтобы свести к минимуму дальнейшее распространение инфекции, поскольку многие лыжники уже находятся в Йелливаре. Например, посредством регулярных быстрых тестов, постоянной гигиены с использованием дезинфицирующих средств для рук, средств защиты рта, а также приема пищи в отдельных комнатах», — объяснил врач сборной Швеции Рикард Нобериус.

Почти всех зараженных отцепили от команды, поэтому в Йелливаре они не выступят. Правда, есть исключение — Фрида Карлссон. Утверждается, что, несмотря на положительный тест, у нее нет симптомов болезни, поэтому сохраняется высокая вероятность, что она выйдет на старт разделки в субботу. Но избирательность шведов вызывает вопросы. Дело в том, что именно Фриду Карлссон называют главным фаворитом в борьбе за Большой хрустальный глобус. После первого этапа Кубка мира она лидирует в общем зачете Кубка мира, имея 30 очков преимущества над американкой Рози Бреннан.

Казалось бы, ничего страшного в том, чтобы пропустить один этап, хоть и домашний. Ведь сезон только-только начался, и можно отыграть отставание на следующих стартах. Однако год назад ввели новую систему начисления очков, при которой пропуск этапа серьезно бьет по шансам претендентов на глобус. Согласно этой системе, сократился очковый разрыв между победителем гонки и спортсменами, которые заняли места за ним.

Йоханнес Бе. Фото Global Look Press

На старт с ковидом

За три года отношение к коронавирусу у спортсменов (да и не только у спортсменов) серьезно изменилось. Вроде бы совсем недавно те же шведы с легкостью пропускали соревнования, при этом не имея положительных тестов в своей команде.

«Отказ от предстоящих соревнований Кубка мира в Давосе и Дрездене был очень трудным решением. Но оно принято с учетом того, как важно здоровье лыжников, — говорил в декабре 2020-го спортивный директор сборной Швеции Даниэль Фореус. — Мы знаем, что это вызовет разочарование у болельщиков. Однако независимо от того, насколько мы хотим соревноваться, это решение сейчас кажется единственно правильным».

Вместе со шведами этапы в Давосе и Дрездене тогда пропустили норвежцы и финны. В результате у мужчин итоговую победу уверенно забрал Александр Большунов, а у женщин первое место в тотале завоевала американка Джесси Диггинс. Лыжники из России и США этапы Кубка мира в декабре 2020-го не пропускали.

Сейчас спортсмены не стесняются выступать даже с положительными тестами на ковид, ставя под угрозу здоровье других. Так поступили прошлой зимой братья-биатлонисты Бе. После финиша пасьюта на этапе в чешском Нове-Место (Йоханнес был в гонке первым, а Тарьей вторым) норвежцы сразу надели медицинские маски, хотя до этого в сезоне подобного не делали. Позже они объяснили, зачем им маски. «У меня было три теста. Один слабый (положительный), другой очень слабый и третий отрицательный, — говорил Йоханнес. — Может быть, нахожусь в начальной стадии. Пока неизвестно. Утром чувствовал себя хорошо, поэтому не видел причин зацикливаться на этом. Мы старались держаться на расстоянии от всех, и мне неловко, что я тут хожу. Не хочется разгуливать повсюду с положительным тестом. Поэтому думаю, что будет лучше, если вернусь домой».

Тогда массового заражения избежать удалось. После пасьюта братья уехали лечиться домой, пропустив смешанные гонки. Сейчас шведский врач уверяет, что они ждут отрицательного теста у Фриды. В таком случае они разрешат ей стартовать в Йелливаре. Однако, как и в случае с братьями Бе, тренеры могут позволить ей выступать и с положительным результатом. От FIS это решение зависеть не будет.