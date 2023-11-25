Клебо заржавел. Норвежец не попал в топ-10 коньковой «разделки»

Может, Йоханнесу стоит отдохнуть?

Кубок мира. 1-й этап. Рука (Финляндия)

10 км (К), раздельный старт, женщины

1. Эбба Андерссон (Швеция) — 26.46,7

2. Рози Бреннан (США) — 4,9

3. Фрида Карлссон (Швеция) — 9,9

10 км (К), раздельный старт, мужчины

1. Мартин Левстрем Ниенге (Норвегия) — 23.31,7

2. Ииво Нисканен (Финляндия) — 2,9

3. Эрик Вальнес (Норвегия) — 9,7

Вслед за спринтерскими гонками в финской Руке прошли первые дистанционные гонки нового сезона Кубка мира. Мужчины и женщины бежали 10-километровую «разделку» классическим ходом. Главная звезда соревнований Йоханнес Клебо на этот раз не только остался без медалей, но и вообще выпал за пределы первой десятки.

Что с Клебо?

Межсезонье у Клебо получилось богатым на события. Во-первых, Йоханнес в конец разругался с национальной федерацией лыжных гонок и ушел из сборной на самоподготовку. Во-вторых, за две с половиной недели до старта сезона он подхватил коронавирус, из-за чего пропустил предстартовый турнир в Бейтостолене.

Йоханнес Клебо. Фото AFP

Клебо думал, стоит ли бежать на первом этапе в финской Руке, в итоге приняв решение в пользу соревнований. Но на пользу ли себе? В первой гонке Йоханнес стал третьим, проиграв Эрику Вальнесу и Ришару Жуву. Тем самым он продлил свою медальную серию в спринтах, открывающих сезон. Однако это был его худший результат за восемь лет. Так же с бронзой в спринте в Руке Клебо был лишь в свой дебютный сезон в элите.

Показалось, что первую гонку он проиграл не физически, а тактически. Йоханнес слишком долго подбирал маневр на последнем подъеме в финале, упустив Вальнеса и Жува. Сам лыжник прокомментировал поражение так: «Я заржавел. Сам себе все испортил на последнем подъеме. Мне остается благодарить только себя», — приводит слова Клебо VG.

Но гонка с раздельным стартом показала, что именно физически Йоханнес все-таки не так уж свеж. В «разделке» Клебо, стартовавший под 48-м номером, имел перед собой мощный ориентир в виде Ииву Нисканена, начавшего 40-м, но приблизиться к результату финна на отсечках ему никак не удавалось. Он, наоборот, откатывался все дальше, оказавшись в итоговом протоколе 14-м с 42-секундным отставанием от победителя. В чем причина неудачи? Пока можно списывать результат на недавно перенесенную болезнь. А что если дело в неправильной подготовке и Клебо принял неверное решение, уйдя из сборной?

Нисканен же на первой строчке «разделки» не удержался. Можно сказать, что его подвел довольно ранний стартовый номер. Любимой классикой при родных трибунах он выжал из себя все, но на 3 секунды его опередил Мартин Ниенге, который прекрасно знал время финна. Ииво встретил победителя на финише, а после со злостью швырнул палки в снег.

Норвежцы снова получили наибольшее представительство в топ-10 гонки, делегировав туда пять человек. Свою желтую майку, заработанную в спринте, удерживает Вальнес, завоевавший в «разделке» бронзу.

Эбба Андерссон. Фото AFP

Доминирование шведок

В женских соревнованиях у Норвегии пока не все хорошо. В первую очередь это связано с отсутствием действующей обладательницы Кубка мира Тириль Венг, которая восстанавливается после ковида и пропускает этап в Руке. Да, в первой спринтерской гонке Кристин Скистад добралась до бронзы, но кроме нее четвертьфинальный этап из норвежек не преодолел никто. В первой дистанционной гонке сезона лучший результат в команде показала Астрид Ойре Шлинн. У нее 8-е место. Также топ-10 замкнула Хейди Венг, которая, между прочим, выиграла в этой дисциплине на предсезонном турнире в Бейтостолене.

Но в Бейтостолене у Хейди не было в соперницах грозных шведок, которые на старте Кубка мира пока берут все золото. В спринте победу одержала Эмма Рибом, чему очень радовался ее бойфренд — американский лыжник Джеймс Клинтон Скунмейкер. «Я очень горжусь. Замечательно быть сейчас рядом с самой быстрой женщиной в мире. Я не могу жаловаться. Это потрясающе», — цитирует Скунмейкера Expressen.

Правда, в желтой майке Рибом провела только одну гонку. Подобное было и год назад, когда Эмма тоже выиграла открывающий сезон спринт. В дистанционных гонках другие герои. В этот раз быстрее всех 10 километров прошла Эбба Андерссон. Ей есть на что злиться. Эбба не попала в состав шведской команды на спринт и, таким образом, не заработала никаких очков. Зато на старт в первой гонке вышла Мая Дальквист — отличная спринтерша, но находящаяся не в лучшем физическом состоянии. В итоге Дальквист не смогла даже пройти квалификацию. Здесь шведские тренеры явно не угадали с составом.

По итогам двух гонок желтую майку примеряет Фрида Карлссон, которую называют главным фаворитом в битве за «Большой хрустальный глобус». В спринте Фрида была четвертой, а в «разделке» завоевала бронзу.

Закроют этап в Руке гонки с общего старта свободным стилем, которые пройдут в воскресенье. Женщины начнут борьбу в 12.00, мужчины — в 14.35 по московскому времени.