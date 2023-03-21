Новый рекорд Клебо. Норвежец выиграл сразу два Кубка мира для дедушки из Таллина

Йоханнес в столице Эстонии обеспечил себе победы в общем и спринтерском зачетах Кубка мира по лыжным гонкам-2022/23.

Кубок мира. Таллин (Эстония)

Спринт, свободный стиль

Женщины

1. Кристин Скистад (Норвегия) — 2.34,58

2. Юнна Сундлинг (Швеция) — 0,13

3. Надин Фендрих (Швейцария) — 2,33

Мужчины

1. Йоханнес Клебо (Норвегия) — 2.14,35

2. Люка Шанава (Франция) — 2,62

3. Эвен Нортуг (Норвегия) — 3,70

Во вторник, 21 марта, в Таллине прошел предпоследний в сезоне-2022/23 этап Кубка мира по лыжным гонкам. Победы в индивидуальных спринтерских гонках свободным стилем одержали представители сборной Норвегии — Кристин Скистад и Йоханнес Клебо. Последний таким образом гарантировал себе два Хрустальных глобуса по итогам кубкового сезона. Соперники уже не смогут догнать Клебо ни в общем (ближайший преследователь — соотечественник Пол Голберг в Эстонию не приехал), ни в спринтерском зачете.

Впереди только Сван и Дэли

Норвежский лыжник одержал в Таллине рекордную 18-ю победу в рамках одного сезона Кубка мира (ранее высшим достижением были его же 17 первых мест). В спринтерских гонках Клебо в двух шагах от исторического достижения и среди мужчин, и среди женщин. Его соотечественница Марит Бьорген 40 раз финишировала первой в коротких гонках на этапах Кубка мира — у Йоханнеса триумфов пока 39, но впереди еще заключительный соревновательный уик-энд в Лахти.

По количеству Больших хрустальных глобусов за карьеру (4) Клебо сравнялся с четырехкратным олимпийским чемпионом из Швейцарии Дарио Колоньей. Больше главных кубковых трофеев только в коллекции легенд 1980-х и 1990-х — шведа Гунде Свана (5) и норвежца Бьорна Дэли (6). По спринтерским глобусам (5) Йоханнес догнал соотечественниц из Страны фьордов — Бенте Скари и Марит Бьорген.

Йоханнес Клебо. Фото Global Look Press

Почти домашняя обстановка

Победа Клебо в столице Эстонии получилась будничной. Норвежец вновь взял максимум от технически сложной трассы — не терял ритма на подъемах и равновесия на спусках, а также находил идеальные траектории на мягком и липком покрытии. В финале Йоханнес выиграл более двух секунд у ближайшего преследователя в спринтерском зачете Кубка мира — победителя квалификации Люки Шанава из Франции. Куда более интересным и сентиментальным получилось интервью чемпиона после финиша.

«Трасса почти домашняя. Мой дедушка живет здесь, в Таллине. Я хотел показать ему, как я быстр. Это особенное чувство, когда он смотрит здесь на меня...» — заявил Клебо.

И речь в комментарии для официальной медиаслужбы FIS (Международной федерации лыжных видов спорта) шла не о находящемся на слуху Коре Хесфлоте (том самом, который поставил Йоханнесу его идеальную технику лыжного хода), а о Трюгве — куда менее известном представителе семейства Клебо.

Однако времени поздравить внука у таллинского дедушки будет не так много. Уже завтра норвежский лыжник выступит в Хельсинки в шоу-спринте на Олимпийском стадионе.

Юнна Сундлинг. Фото Global Look Press

Сундлинг не извлекла уроков из поражений

Этап в Таллине не внес ясности в вопросе о том, кто победит в спринтерском зачете Кубка мира у женщин в этом сезоне. Перед его началом отрыв лидировавшей Надин Фендрих от Майи Дальквист составлял всего два балла. По итогам гонок в Эстонии швейцарская спортсменка увеличила свой гандикап еще на 20 пунктов. Фендрих финишировала в финале третьей, а ее шведскую преследовательницу от главного забега отделила одна сотая доля секунды. Обладательница Малого хрустального глобуса станет известна непосредственно перед вручением трофея на заключительном этапе в Лахти.

А на первых двух строчках в индивидуальных спринтах у женщин ничего не меняется три локации подряд. И в Драммене (Норвегия), и в Фалуне (Швеция), и в Таллине быстрейшей становилась Кристин Скистад, а второй финишировала Юнна Сундлинг. Чемпионка мира и Олимпийских игр из Швеции второй финал подряд попадается на один и тот же маневр норвежской соперницы — выходит вперед, задает темп забегу, а на заключительном спуске выбирает неправильный радиус, тормозит в снежной каше и проигрывает.

Леонид Мужикбаев