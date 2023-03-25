«Жду, когда все закончится». Клебо устал, но продолжает бить рекорды

Юбилейный сороковой триумф Йоханнеса в спринте на этапах Кубка мира — по этому показателю он догнал Марит Бьорген.

Кубок мира. Лахти (Финляндия)

Спринт, классический стиль

Женщины

1. Кристин Скистад (Норвегия) — 3.08,63

2. Юнна Сундлинг (Швеция) — 0,13

3. Тириль Венг (Норвегия) — 6,55

Мужчины

1. Йоханнес Клебо (Норвегия) — 2.48,58

2. Калле Хальфварссон (Швеция) — 0,75

3. Эрик Вальнес (Норвегия) — 0,93

В Лахти (Финляндия) продолжается заключительный в сезоне-2022/23 этап Кубка мира по лыжным гонкам. В субботу, 25 марта, прошли индивидуальные спринтерские гонки классическим стилем. Победу у мужчин одержал норвежец Йоханнес Клебо, у женщин его соотечественница Кристин Скистад. Финишировавшая в финале четвертой Майя Дальквист второй сезон подряд забирает Малый хрустальный глобус в зачете спринтов.

Йоханнес Клебо. Фото AFP

Клебо вне конкуренции — соперники самоустранились

С каждой следующей стадией спринтов в Лахти соперников у норвежского фаворита становилось все меньше. В квалификации выбыли французы Люка Шанава (второе место зачета коротких гонок) и Ришар Жув (побеждал Клебо на этапе в Ле Руссе). В первом же забеге на вылет отправились отдыхать еще два лыжника, которым удавалось опередить Йоханнеса в контактных гонках в этом сезоне — итальянец Федерико Пеллегрино (в спринте на этапе Кубка мира в Давосе) и норвежец Пол Голберг (на финише марафона классикой на чемпионате мира). Последний упустил место в полуфинале крайне нелепо: повернул на заключительной прямой голову в сторону Клебо и пропустил рывок чеха Ондржея Черны по внешней лыжне.

В итоге до главного забега дня добрались пятеро норвежцев и Калле Хальфварссон. Одинокий швед выжал из ситуации максимум — второе место: во многом благодаря тому, что сумел дольше всех продержаться за Клебо и сохранить скорость на последнем вираже, покрытом плотной коркой льда. Соотечественнику Хальфварссону — главной надежде шведского спринта Эдвину Ангеру повезло куда меньше. Стадией ранее в полуфинале он собрал своеобразное бинго: упал, а потом и вовсе получил дисквалификацию за нарушение техники — коньковые отталкивания стоили спортсмену призового места в спринтерском зачете. Третьим в нем стал Эвен Нортуг, вторым — Шанава, а первую позицию себе еще в Таллине гарантировал Клебо. Норвежец в Лахти удивил послефинишным комментарием для медиаслужбы FIS: «Жду не дождусь, когда сезон закончится. Было бы здорово закончить сезон сейчас и взять пару дней на отдых».

Даже Йоханнес устал от собственных побед, но на старт последней гонки в Лахти — масс-старта на 20 км, он наверняка выйдет. Ведь на кону двадцатая индивидуальная виктория в рамках сезона Кубка мира — ранее такое удавалось только Терезе Йохауг.

Майя Дальквист. Фото AFP

Шведские поддавки приносят Малый хрустальный глобус Дальквист

Драматичным получился сценарий противостояния за победу в спринтерском зачете по итогам сезона у женщин. Перед заключительной короткой гонкой этой соревновательной зимы Надин Фендрих из Швейцарии опережала Майю Дальквист на 22 балла. Шведская лыжница сократила отставание на 10 баллов уже по итогам квалификации — она показала третье время, а главная соперница — только двадцать четвертое.

Однако решающим стал неоднозначный эпизод своеобразного фейр-плей, произошедший на первой стадии забегов на вылет. Дальквист в своем четвертьфинале незадолго до выхода на финишную прямую сломала палку в столкновении с Катариной Хенниг из Германии. Впереди были две соперницы, одной из которых к невероятному везению Майи была еще одна шведка Моа Илар, которая просто пропустила соотечественницу вперед и подарила ей место в полуфинале! Жюри приняло решение дисквалифицировать Илар с формулировкой «неспортивное поведение».

Дальквист жертву коллеги оценила и свой шанс не упустила. В очном противостоянии она не пустила Фендрих в финал (Надин закончила полуфинал предпоследней), а в главном забеге финишировала четвертой — для Малого хрустального глобуса этого оказалось достаточно. Итоговая разница между шведской и швейцарской лыжницами составила всего 7 баллов. Невероятно, но Дальквист ни разу в сезоне не побеждала в индивидуальном спринте — ранее взять трофей с такой статистикой удавалось только словенке Анамарии Лампич в сезоне-2020/21.

Тириль Венг. Фото Reuters

Большой хрустальный глобус у Тириль Венг из Норвегии

Шансы на то, что Джессика Диггинс из США сумеет сохранить даже математические шансы на победу в общем зачете Кубка мира у женщин перед заключительной гонкой сезона, были не слишком высокими. Норвежка Тириль Венг имела запас в 110 очков и один из любимых форматов в качестве предпоследнего старта сезона — классический спринт. В этой дисциплине Венг до этого трижды только этой кубковой зимой трижды финишировала в тройке и один раз занимала четвертое место. Лыжница из США же куда сильнее в коньке, а в спринтах классикой редко доходит даже до финалов.

В итоге норвежка получила больше бонусов за квалификацию, затем опередила американку в четвертьфинале (Венг финишировала первой, Диггинс — четвертой и дальше не прошла), уверенно отобралась в финал, где заняла третье место. Большой хрустальный глобус досрочно достается норвежке. Примечательно, что Тириль Венг при этом стала шестой победительницей общего зачета у женщин в шести последних сезонах: у мужчин за этот же промежуток времени четыре трофея выиграл Клебо, еще два — Александр Большунов.

Противостояние Швеции и Норвегии в виде спринтерской дуэли Кристин Скистад — Юнна Сундлинг стало украшением концовки сезона. В четырех гонках подряд исход неизменный — Скистад — первая, Сундлинг — вторая. Более того, три финала подряд шведская лыжница проводит в идентичном стиле — разгоняет забег, ускоряется на подъеме, отцепляет всех соперниц кроме норвежки, а на спуске перед финишем или уже на самой заключительной прямой выпускает Кристин из-за спины. Драммен, Таллин, Лахти — Скистад — Сундлинг 3:0. К следующему сезону чемпионке мира и Олимпийских игр из Швеции придется придумать новый план, как опередить норвежскую машину.

Леонид Мужикбаев