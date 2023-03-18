Клебо ответил Большунову победой в Фалуне. У норвежцев двойной успех в Швеции

Два этапа подряд на лыжном Кубке мира имена победителей в коротких гонках неизменны.

Кубок мира. Фалун (Швеция)

Спринт, свободный стиль

Женщины

1. Кристин Скистад (Норвегия) — 2.55,6

2. Юнна Сундлинг (Швеция) — 0,3

3. Майя Дальквист (Швеция) — 5,0

Мужчины

1. Йоханнес Клебо (Норвегия) — 2.52,73

2. Эрик Вальнес (Норвегия) — 0,73

3. Федерико Пеллегрино (Италия) — 1,18

В субботу, 18 марта, в Фалуне (Швеция) в рамках этапа Кубка мира по лыжным гонкам-2022/23 прошли индивидуальные спринты свободным стилем. У мужчин предсказуемую победу одержал лидер общего зачета — норвежец Йоханнес Клебо, у женщин на финише первой была его соотечественница Кристин Скистад.

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Норвежский феномен с легкостью одержал 38-ю победу в индивидуальных спринтерских гонках в рамках Кубка мира, ближайший преследователь по этому показателю — итальянец Федерико Пеллегрино — становился первым 17 раз. Фалунский триумф Клебо (второй на этапе) получился будничным: Йоханнес в очередной раз показал, что сильнее соперников прежде всего в тактике прохождения дистанции.

В финале шестерка мужчин устроила сюрпляс и скучковалась в попытке выпихнуть вперед на спуск перед финишной прямой «зайца» (планировалось, что его все объедут). Однако эти игры быстрее всех надоели Клебо — норвежец не просто вышел вперед, а резко переключился на режим форсажа и за несколько десятков метров создал себе задел, которого хватило для победы.

Йоханнес Клебо. Фото AFP

«Так часто бывает здесь — никто не хочет уходить на спуск первым. Это был вызов для меня. Спринт в Фалуне обычно очень тактический. И моя тактика была — не быть впереди до выката на финиш, но в лидерах я оказался рановато. Пришлось поднажать! Всегда приятно побеждать в Швеции — много болельщиков, которые поддерживают нас. Немного жаль, что без шведов в финале, с ними было бы еще веселее», — резюмировал Клебо в послефинишном комментарии для пресс-службы FIS (Международная федерация лыжных видов спорта).

Теперь Йоханнес близок к пятому в карьере Малому хрустальному глобусу, вручаемому за победу в спринтерском зачете Кубка мира (по этому показателю он догонит соотечественниц Бенте Скари и Марит Бьорген).

Отрыв от идущего вторым француза Люки Шанава после Фалуна вырос еще на 17 баллов. Последнему, чтобы отыграть 252-очковое отставание, необходимо не только выиграть обе оставшиеся в календаре индивидуальные спринтерские гонки, а также единственный командник, но и надеяться, что лидер пропустит и поездку в Таллин, и финал сезона в Лахти.

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Майя Дальквист из Швеции и Надин Фендрих из Швейцарии идут практически вровень: преимущество представительницы альпийской страны в зачете коротких гонок составляет всего пять баллов. В Фалуне у спортсменок также паритет. Третья позиция Дальквист против четвертой у Фендрих в финале, швейцарка компенсировала ее более высоким местом в квалификации (по ее итогам также начисляются бонусные баллы).

Однако это противостояние остается в тени мощной концовки сезона, которую проводит норвежка Кристин Скистад. В двух спринтерских гонках подряд: классикой на домашнем этапе в Драммене и коньком «в гостях» ей удалось опередить действующую чемпионку мира и Олимпийских игр Юнну Сундлинг!

Кристин Скистад. Фото AFP

Шведская лыжница была намного быстрее в квалификации и уверенно проходила раунд за раундом. В четвертьфинале заданный ей темп оставил без продолжения борьбы обладательницу желтой майки Тириль Венг, в полуфинале в разножке опередила Скистад.

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Однако в главном забеге дня «укатать» норвежскую соперницу не удалось. Сундлинг с самого старта работала на максимум (в итоге женский финал оказался всего на три секунды медленнее мужского), но Скистад единственная держалась за спиной. На заключительном вираже Кристин в стиле Клебо объехала Юнну по широкому радиусу — финишная прямая ничего не изменила. Сумеет ли кто-то из шведской женской спринтерской дрим-тим остановить норвежское чудо на оставшихся двух этапах — одна из главных интриг концовки сезона.

Леонид Мужикбаев