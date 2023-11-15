Клебо и Большунов могут задержаться с началом сезона. Обоих лыжников подводит здоровье

Новая эпидемия коронавируса в сборной Норвегии и вопросы по поводу состояния спины у Сан- Саныча.

Первые гонки сезона, скорее всего, пройдут без главных звезд лыжного спорта. Из-за политических санкций у Йоханнеса Клебо и Александра Большунова нет шансов устроить личную дуэль на трассе. А без главных соперников мотивация, видимо, ослаблена. Во всяком случае, Клебо объявил, что не выйдет на контрольные старты в Бейтостолене и, видимо, пропустит первые этапы Кубка мира из-за последствий коронавируса. Под вопросом и участие в Кубке Хакасии и первом этапе Кубка страны в Вершине Теи Большунова. Ведущий российский лыжник прибыл к месту соревнований, но его беспокоит травма спины.

Все будет зависеть от самочувствия

Уже третий сезон подряд у Большунова возникают проблемы со здоровьем во время длительного перерыва между стартами. Год назад он получил травму во время вкатки в Ханты-Мансийске и из-за неважного самочувствия выступил ниже своих возможностей на первом этапе Кубка России в Вершине Теи. В этому году в августе на тренировочном сборе в белорусских Раубичах Большунов потянул спину и до сих пор не вернул идеальную форму и не принял окончательного решения по поводу участия в первых официальных соревнованиях в Хакасии.

— Сам даже еще не знаю, все зависит от общего состояния, от состояния спины, пока вообще непонятно, — приводит слова Большунова skisport.ru. — Главное, что достаточно много снега, это тоже придает дополнительное настроение. Наверное, все старты сезона можно назвать главными и важными, но, как и всегда, все будет зависеть от самочувствия. Каждый год конкуренция внутри страны растет, юниоры подрастают и проявляются, и это хорошо. Главное, чтобы тенденция продолжалась, всегда нужно, чтобы кто-то новый появлялся, и не просто один-два старта пробежать, а полностью в течение всего сезона составлять конкуренцию.

Фото Global Look Press

- В настоящее время Саша тренируется с некоторыми ограничениями, — приводит matchtv.ru слова тренера нашего ведущего лыжника Юрия Бородавко. — Решения по его участию будут приниматься перед началом соревнований. Если все пойдет хорошо, он выйдет на старт, так как у него огромное желание вернуться на лыжню. Главный принцип — не навредить. Решение будет зависеть от функционального состояния Большунова. Важно также учесть мнение специалистов, занимающихся его восстановлением.

Кубок Хакасии на трассах спортцентра «Тея» состоится 18 и 19 ноября, а первый этап Кубка страны — с 23 по 26 ноября. Вкатку в Ханты-Мансийске, помимо Большунова, по разным причинам также пропустили олимпийские чемпионы Наталья Терентьева, Юлия Ступак, Татьяна Сорина и Сергей Устюгов. У Терентьевой — травма плеча, а Устюгов и Ступак, видимо, не приедут в Вершину Теи, поскольку готовятся к главным стартам сезона по индивидуальной программе. Устюгов накануне неприятно удивил 11-м местом в гонке на 15 км свободным стилем с масс-старта на открытом чемпионате ХМАО. Бородавко заявилРИА Новости, что из-за отстранения от международных соревнований мотивация практически у всех членов национальной команды снизилась.

Изоляция не помогла Клебо

Что касается норвежцев, то в расположении их сборной, похоже, настоящая эпидемия ковида. Из-за коронавируса 17-19 ноября не выйдут на старт в Бейтостолене ЙоханнесКлебо, Дидрик Тёнсет, Ховар Солас Таугбель, Шюре Рете и Тириль Уднес Венг. Клебозаболел во время высотных сборов в итальянском Ливиньо неделю назад. Пятикратный олимпийский чемпион всегда почти панически относился к опасности заражения какими-либо вирусами. Вот и сейчас звездный лыжник жил в Альпах отдельно от остальной команды — в хижине со своим отцом и менеджером Хоконом Клебо. Но это не спасло звезду от зловредного вируса.

Фото Global Look Press

— Пока рано рисковать и ехать на соревнования. Мое тело еще не готово, — сказал Йоханнес в ответ на вопрос в своем участии в первых стартах сезона. — Мне бы очень хотелось выступить, проверить состояние своего организма и протестировать новый комбинезон.Но, к сожалению, это невозможно. После коронавируса я начал с легких тренировок ипока не готов бросать вызов своему телу в тяжелых гонках. Также пока рано говорить по поводу моего участия в первом этапе Кубка мира (он пройдет в финской Руке с 24 по 26 ноября. — Прим. «СЭ»).

Старты в Бейтостолене также пропустят звезды женской команды Норвегии Хелен Мари Фоссесхольм и Ингвильд Флюгстад Эстберг. Последняя опять не получила медицинский допуск из-за проблем с балансом массы тела. Двукратная олимпийская чемпионка практически загубила свою яркую карьеру из-за экспериментов с питанием. С конца 2020 года Ингвильд систематически берет больничные и пропускает важные старты из-за того, что врачи не разрешают ей рисковать. Эстберг не ездила на Олимпиаду в Пекине, но в прошлом сезоне вернулась и даже стала чемпионкой мира в эстафете. Однако в нынешнее межсезонье 33-летняя лыжница снова стала бесконтрольно терять вес и в первых этапах Кубка мира точно не выступит.