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Сегодня, 12:27

Вяльбе призвала не сравнивать Кубок России по лыжным гонкам и Кубок мира

Ана Горшкова
Корреспондент
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Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе считает, что Кубок России по лыжным гонкам не надо сравнивать с Кубком мира.

«А я не знаю, чего сравнивать. Хорошие соревнования, это самое главное. Чего их сравнивать? У них там свое, у нас свое», — приводит слова Вяльбе РИА «Новости».

Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) отстранила россиян и белорусов от заключительных стартов прошлого сезона. В октябре совет FIS продлил отстранение на сезон-2022/23.

Источник: РИА Новости
Сборная России по лыжным гонкам
Елена Вяльбе
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