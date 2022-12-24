Нортуг: «Возвращение российской сборной могло бы немного оживить мужские гонки»

Двукратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Петтер Нортуг прокомментировал доминирование Норвегии на этапах Кубка Мира-2022/2023.

«В прошлом году Россия была сильнейшей в розыгрыше. Они, кажется, улучшились как команда. Что касается конкуренции, то это все немного грустно. Возвращение российской сборной могло бы немного оживить мужские гонки. У них невероятно сильная команда, которой нам не хватало и продолжит не хватать и после Рождества. В то же время спринт в Давосе показал, что Йоханнес Клебо не является непобедимым», — приводит слова Нортуга издание TV2.

На четвертом этапе Кубка мира-2022/23 в Давосе победу в спринтерской гонке одержал итальянец Федерико Пеллегрино, Клебо стал вторым.

В октябре 2022 года международная федерация лыжного спорта (FIS) объявила, что российские и белорусские лыжники не смогут выступать в международных соревнованиях в сезоне-2022/23.