Шведка Андерссон выиграла в индивидуальной гонке на этапе Кубка мира в Тоблахе
Шведка Эбба Андерссон стала победительницей индивидуальной гонки свободным стилем на этапе Кубка мира по лыжным гонкам в Тоблахе (Италия).
Андерссон преодолела дистанцию 10 км за 23 минуты 24,7 секунды.
Второе место заняла американка Джессика Диггинс, отставание которой от лидера составило 13,3 секунды.
На третьей позиции расположилась норвежка Ингвильд Эстберг (отставание — 33,2).
4 февраля также пройдет мужская индивидуальная гонка. Начало — 17.00 (мск).
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