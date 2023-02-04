Лыжные гонки
Кубок мира
Новости
Общий зачет Календарь Статьи Все материалы Спортсмены
Главная
Лыжные гонки
Кубок мира

Сегодня, 16:27

Девятьяров считает, что МОК ставит российских спортсменов в положение провинившихся школьников

Алина Савинова
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Олимпийский чемпион по лыжным гонкам Михаил Девятьяров-старший высказался о выдвигаемых Международным олимпийским комитетом (МОК) условиях возвращения россиян на международные соревнования.

«Все это мы уже проходили на Олимпиаде в Пхенчхане, когда российских спортсменов допускали на основе неких приглашений, хотя четких критериев не существовало. Российские спортсмены выступают в роли нашкодивших школьников, которых поставили в угол: вернуться в класс они могут, только когда исправятся. Как в детском саду или в начальных классах», — приводит ТАСС слова Девятьярова.

25 января МОК заявил, что планирует рассмотреть возможность допуска российских и белорусских атлетов, не поддерживающих специальную военную операцию (СВО), к соревнованиям в нейтральном статусе.

Источник: https://tass.ru/sport/16962745
Михаил Девятьяров
МОК
Читайте также
Главному хоккейному таланту России Мичкову пора менять поведение. Пока не стало поздно
Овечкин — российский рекордсмен Матчей звезд. Кто сможет его обогнать?
Зеленский отметил падение боевого духа украинцев
Bloomberg: США требуют от Турции прекратить экспортировать некоторые товары в Россию
От чего умер и чем запомнился умерший в 30 лет актер Сергей Корсик
Минпросвещения разработало новый порядок проведения ЕГЭ в РФ
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Шведка Андерссон выиграла в индивидуальной гонке на этапе Кубка мира в Тоблахе
Реклама
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости