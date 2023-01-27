Лыжные гонки
Кубок мира
Новости
Общий зачет Календарь Статьи Все материалы Спортсмены
Главная
Лыжные гонки
Кубок мира

27 января, 15:11

Шведка Андерссон выиграла коньковую разделку на 10 км на шестом этапе Кубка мира

Ана Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Шведская лыжница Эбба Андерссон выиграла коньковую разделку на 10 км на шестом этапе Кубка мира во французском Ле Рус.

Она преодолела дистанцию за 24 минуты 8,8 секунды. Второй стала француженка Дельфин Клодель (+13,4), третьей — Джессика Диггинс из США (+20,5).

Кубок мира-2022/23 по лыжным гонкам

6-й этап

Ле Рус, Франция

Женщины

10 км, свободный стиль

1. Эбба Андерссон (Швеция) — 24.08,8

2. Дельфин Клодель (Франция) — отставание 13,4 секунды

3. Джессика Диггинс (США) +20,5

4. Ингвильд Флугстад Эстберг (Норвегия) +24,4

5. Рози Бреннен (США) +40,1

Дельфин Клодель
Джессика Диггинс
Эбба Андерссон
0
Читайте также
Президент МОК выступил за возвращение российских спортсменов
Чемпион Германии Старостин рассказал о смене спортивного гражданства и связях с Россией
Британский полковник назвал две проблемы для Зеленского в случае наступления РФ
ВСУ обстреляли из артиллерии медучреждение в Новой Каховке
Зампостпреда РФ при ООН заявил о причастности США к гибели людей в Новоайдаре
Медведев заявил, что третья мировая война вряд ли будет на танках и истребителях
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Франция стала победителем командного спринта коньковым стиле на этапе Кубка мира в Ливиньо

Норвежец Амундсен выиграл спринт с раздельным стартом на этапе Кубка мира во Франции, Клебоо стал восьмым
Реклама
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости