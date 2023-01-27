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27 января, 17:47

Норвежец Амундсен выиграл спринт с раздельным стартом на этапе Кубка мира во Франции, Клебоо стал восьмым

Норвежец Амундсен выиграл спринт с раздельным стартом на этапе Кубка мира во Франции
Иван Шитик
Корреспондент
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Норвежец Харальд Амундсен показал лучший результат в спринте коньковым стилем с раздельным стартом на этапе Кубка мира во французском Ле Рус. Он преодолел дистанцию в 10 километров за 21 минуту и 26,5 секунды.

Вторым стал еще один норвежец, Шур Рете, который уступил победителю 11,9 секунды. Третий результат показал швед Вильям Поромо (отставание — 17,9).

Норвежец Пол Голберг стал четвертым (отставание — 18,9), Йоханнес Клебо — восьмым (28,9).

Вильям Поромо
Йоханнес Клебо
Пол Голберг
Харальд Амундсен
Шур Рете
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