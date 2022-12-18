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Сегодня, 16:34

Крюгер выиграл мужскую разделку на этапе Кубка мира в Давосе, Клебо стал пятым

Иван Торопцев
Корреспондент
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Симен Крюгер.
Фото Global Look Press

Норвежский лыжник Симен Крюгер выиграл мужскую гонку с раздельным стартом свободным стилем на 20 км на четвертом этапе Кубка мира-2022/23 в Давосе (Швейцария).

Крюгер прошел дистанцию за 42 минуты и 12,3 секунды. Подиум заняли два его соотечественника: вторым стал Ханс Холунд (отставание +22,3 секунды), на третьей строчке — Шур Рете (+24,5).

Йоханнес Клебо занял пятую строчку, уступив Крюгеру 52,5 секунды.

С 31 декабря 2022 года по 8 января 2023 года будет проходить лыжная многодневка «Тур де Ски», результаты которой пойдут в зачет Кубка мира.

Сборная Норвегии по лыжным гонкам
Йоханнес Клебо
Симен Крюгер
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