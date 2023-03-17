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17 марта, 15:04

Нисканен победила в гонке классическим стилем на 10 км на этапе Кубка мира

Руслан Минаев
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Финская лыжница Кертту Нисканен стала победительницей гонки на 10 км классическим стилем на 13-м этапе Кубка мира сезона-2022/23 в Фалуне (Швеция).

Трехкратный серебряный призер Олимпийских игр показала время 27 минут 8,5 секунды.

Второй пришла немка Катарина Хенниг +15,9 секунды. Третьей финишировала норвежка Анне Кьерсти Кальво +22,3 секунды.

Лыжные гонки

Кубок мира

13-й этап

10 км, классический стиль, женщины

1. Кертту Нисканен (Финляндия) — 27 минут 8,5 секунды

2. Катарина Хенниг (Германия) +15,9 секунды

3. Анне Кьерсти Кальво (Норвегия) +22,3 секунды

Катарина Хенниг
Кертту Нисканен
2
1
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