«Тур де ски»: смотреть трансляцию масс-старта в прямом эфире сегодня

Классический масс-старт у женщин и мужчин пройдет в рамках этапа «Тур де Ски» в Валь-ди-Фьемме в субботу, 6 января. Женская гонка начнется в 13:30 по московскому времени, а мужская стартует в 17:25.

Прямая трансляция женского и мужского масс-старта будет доступна в эфире телеканала «Матч! Арена». Следить за ключевыми событиями гонок Тур де Ски сезона 2023 / 2024 можно с помощью матч-центра «СЭ».

Расписание гонок 6 января

Женщины, 15 км, масс-старт, классический стиль — 13.30

Мужчины, 15 км, масс-старт, классический стиль — 17.25

Многодневная лыжная гонка Тур де ски проводится под эгидой FIS в конце декабря — начале января и является особой частью Кубка мира. Включает в себя масс-старты, гонки преследования и гонки с раздельным стартом. Решением FIS от 29 сентября 2023 года сборные России и Белоруссии отстранены от участия в турнирах под эгидой FIS.

Кубок мира по лыжам и «Тур де Ски»: расписание гонок в новогодние праздники 2023 / 2024