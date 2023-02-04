Гольберг выиграл индивидуальную гонку на Кубке мира в Тоблахе, норвежцы заняли семь первых мест

Представитель сборной Норвегии Пол Голберг стал победителем мужской индивидуальной гонки на этапе Кубка мира в Тоблахе (Италия). Он пробежал 10 км за 20 минут и 46,4 секунды.

Вторым стал его партнер по команде Симен Крюгер, третьим — лидер общего зачета Йоханнес Клебо.

Отметим, что первых семь мест заняли представители сборной Норвегии. За Клебо расположили Харальд Амундсен, Дидрик Тонсет, Ханс Холунд и Ивер Андерсен соответственно.