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Сегодня, 18:06

Гольберг выиграл индивидуальную гонку на Кубке мира в Тоблахе, норвежцы заняли семь первых мест

Иван Шитик
Корреспондент
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Представитель сборной Норвегии Пол Голберг стал победителем мужской индивидуальной гонки на этапе Кубка мира в Тоблахе (Италия). Он пробежал 10 км за 20 минут и 46,4 секунды.

Вторым стал его партнер по команде Симен Крюгер, третьим — лидер общего зачета Йоханнес Клебо.

Отметим, что первых семь мест заняли представители сборной Норвегии. За Клебо расположили Харальд Амундсен, Дидрик Тонсет, Ханс Холунд и Ивер Андерсен соответственно.

Сборная Норвегии по лыжным гонкам
Дидрик Тонсет
Ивер Андерсен
Йоханнес Клебо
Пол Голберг
Симен Крюгер
Ханс Кристер Холунн
Харальд Амундсен
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