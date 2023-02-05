Сборная Норвегии выиграла женскую эстафету на седьмом этапе Кубка мира в Тоблахе
Лыжницы первой сборной Норвегии одержали победу в эстафете на седьмом этапе Кубка мира по лыжным гонкам в Тоблахе.
В составе команды принимали участие: Хейди Венг, Анна Кальво, Ингвильд Остберг и Силье Теодорсен.
Вторыми к финишу пришли немецкие лыжницы. Третье место заняла первая сборная Швеции.
Кубок мира по лыжным гонкам
7-й этап. Тоблах (Италия)
Эстафета. Женщины
1. Норвегия-1 (Хейди Венг, Анна Кальво, Ингвильд Остберг, Силье Теодорсен) — 1:16.04,3
2. Германия (Лаура Гиммлер, Катарина Хеннинг, Пиа Финк, Колетта Ридзек) — +13,9
3. Швеция-1 (Эмма Рибом, Эбба Андрессон, Моа Илар, Йонна Сундлинг) — +26,7
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