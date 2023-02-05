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Сегодня, 14:34

Сборная Норвегии выиграла женскую эстафету на седьмом этапе Кубка мира в Тоблахе

Виталий Косик
Корреспондент
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Лыжницы первой сборной Норвегии одержали победу в эстафете на седьмом этапе Кубка мира по лыжным гонкам в Тоблахе.

В составе команды принимали участие: Хейди Венг, Анна Кальво, Ингвильд Остберг и Силье Теодорсен.

Вторыми к финишу пришли немецкие лыжницы. Третье место заняла первая сборная Швеции.

Кубок мира по лыжным гонкам

7-й этап. Тоблах (Италия)

Эстафета. Женщины

1. Норвегия-1 (Хейди Венг, Анна Кальво, Ингвильд Остберг, Силье Теодорсен) — 1:16.04,3

2. Германия (Лаура Гиммлер, Катарина Хеннинг, Пиа Финк, Колетта Ридзек) — +13,9

3. Швеция-1 (Эмма Рибом, Эбба Андрессон, Моа Илар, Йонна Сундлинг) — +26,7

Сборная Германии по лыжным гонкам
Сборная Норвегии по лыжным гонкам
Сборная Швеции по лыжным гонкам
Ингвильд Остберг
Силье Теодорсен
Хейди Венг
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