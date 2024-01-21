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Сегодня, 12:30

Кубок мира: смотреть эстафетные гонки в Оберхофе

Эстафеты среди мужчин и женщин на Кубка мире по лыжным гонкам пройдут 21 января
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
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Джессика Диггинс.
Фото AFP

Женская и мужская эстафеты в рамках восьмого этапа Кубка мира по лыжным гонкам пройдут 21 января, в Оберхофе (Германия). Начало гонки среди женщин запланировано на 12:50 по московскому времени, мужчины стартуют в 15:10.

Смотреть видеотрансляции гонок этапа Кубка мира по лыжным гонкам в Оберхофе можно в прямом эфире по подписке на канале «Матч Арена». Следить за ключевыми событиями соревнований в Италии можно в матч-центре «СЭ».

Расписание гонок этапа Кубка мира по лыжным гонкам в Оберхофе 21 января, воскресенье

12:50. Женская эстафета 4 Х 7,5 км

15:10. Мужская эстафета 4 Х 7,5 км

Лидером мужского общего зачета является норвежец Харальд Амундсен. У женщин — американка Джессика Диггинс.

Лыжные гонки: результаты Кубка мира и общий зачет, новости и статьи, календарь и расписание этапов в актуальном виде на сайте «СЭ».

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