Кубок мира: смотреть эстафетные гонки в Оберхофе

Женская и мужская эстафеты в рамках восьмого этапа Кубка мира по лыжным гонкам пройдут 21 января, в Оберхофе (Германия). Начало гонки среди женщин запланировано на 12:50 по московскому времени, мужчины стартуют в 15:10.

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Расписание гонок этапа Кубка мира по лыжным гонкам в Оберхофе 21 января, воскресенье

12:50. Женская эстафета 4 Х 7,5 км

15:10. Мужская эстафета 4 Х 7,5 км

Лидером мужского общего зачета является норвежец Харальд Амундсен. У женщин — американка Джессика Диггинс.

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