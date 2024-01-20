Шведка Карлссон победила в 20-километоровом масс-старте на этапе Кубка мира в Оберхофе

Шведская лыжница Фрида Карлссон выиграла масс-старт на 20 км классическим стилем на пятом этапе Кубка мира-2023/24 по лыжным гонкам в Оберхофе (Германия).

Спортсменка прошла дистанцию за 51 минуту, 33,6 секунды. Вторую строчку заняла Катарина Хенниг из Германии с отставанием 2,3 секунды. Третьей стала представительница Финляндии Кертту Нисканен (отставание +3,8).

Этап Кубка мира по лыжным гонкам в Оберхофе проходит с 19 по 21 января. В воскресенье, 21 января у женщин пройдет эстафета, начало — в 12.50 (мск).