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Шведские лыжницы победили в эстафете на этапе Кубке мира в Оберхофе

Андрей Бобков
Корреспондент ленты новостей
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Первая сборная Швеции одержала победу в женской эстафете на восьмом этапе Кубке мира в Оберхофе (Германия).

За шведскую команду выступали Линн Сван, Фрида Карлссон, Эбба Андерссон и Йонна Сундлинг. Они преодолели дистанцию за 1 час 21 минуту и 55,3 секунды.

Второе место в эстафете заняла первая сборная Германии (Катарине Зауэрбрей, Катарина Хенниг, Пиа Финк, Виктория Карл) с отставанием в 17,5 секунды. Троку сильнейших замкнула сборная Финляндии (Йоханна Матинтало, Анне Кюлленен, Криста Пярмякоски, Ясми Йоэнсуу) — +2.11,3.

21 января на этапе Кубка мира по лыжным гонкам в Оберхофе состоится мужская эстафета, начало — в 15.40 (мск).

Сборная Швеции по лыжным гонкам
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