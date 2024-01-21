Шведские лыжницы победили в эстафете на этапе Кубке мира в Оберхофе

Первая сборная Швеции одержала победу в женской эстафете на восьмом этапе Кубке мира в Оберхофе (Германия).

За шведскую команду выступали Линн Сван, Фрида Карлссон, Эбба Андерссон и Йонна Сундлинг. Они преодолели дистанцию за 1 час 21 минуту и 55,3 секунды.

Второе место в эстафете заняла первая сборная Германии (Катарине Зауэрбрей, Катарина Хенниг, Пиа Финк, Виктория Карл) с отставанием в 17,5 секунды. Троку сильнейших замкнула сборная Финляндии (Йоханна Матинтало, Анне Кюлленен, Криста Пярмякоски, Ясми Йоэнсуу) — +2.11,3.

21 января на этапе Кубка мира по лыжным гонкам в Оберхофе состоится мужская эстафета, начало — в 15.40 (мск).