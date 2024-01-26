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Сегодня, 09:30

Кубок мира: расписание гонок и где смотреть трансляции этапа в Гомсе

Этап Кубка мира по лыжным гонкам в Гомсе пройдет с 26 по 28 января
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
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Лыжница Джессика Диггинс.
Джессика Диггинс.
Фото Global Look Press

C 26 по 28 января пройдет девятый этап Кубка мира сезона 2023 / 2024 по лыжным гонкам в швейцарском Гомсе. Спортсмены выступят в смешанной эстафете, в спринтах и в масс-стартах свободным стилем.

Смотреть видеотрансляции гонок этапа Кубка мира по лыжным гонкам в Гомсе можно в прямом эфире по подписке на канале «Матч Арена». Следите за ключевыми событиями стартов в Швейцарии в матч-центре «СЭ».

Расписание гонок этапа Кубка мира по лыжным гонкам в Гомсе

26 января, пятница

  • 17.30. Смешанная эстафета классическим и свободным стилями, 4х5 км

27 января, суббота

  • 15.00. Женский спринт свободным стилем (квалификация)
  • 15.45. Мужской спринт свободным стилем (квалификация)
  • 17.30. Женский спринт свободным стилем (финал)
  • 17.55. Мужской спринт свободным стилем (финал)

28 января, воскресенье

  • 11.30. Женский масс-старт свободным стилем, 20 км
  • 15.30. Мужской масс-старт свободным стилем, 20 км

Лидером мужского общего зачета является норвежец Харальд Амундсен. У женщин — американка Джессика Диггинс.

Лыжные гонки: результаты Кубка мира и общий зачет, новости и статьи, календарь и расписание этапов в актуальном виде на сайте «СЭ».

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