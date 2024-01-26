Кубок мира: расписание гонок и где смотреть трансляции этапа в Гомсе

Этап Кубка мира по лыжным гонкам в Гомсе пройдет с 26 по 28 января

C 26 по 28 января пройдет девятый этап Кубка мира сезона 2023 / 2024 по лыжным гонкам в швейцарском Гомсе. Спортсмены выступят в смешанной эстафете, в спринтах и в масс-стартах свободным стилем.

Смотреть видеотрансляции гонок этапа Кубка мира по лыжным гонкам в Гомсе можно в прямом эфире по подписке на канале «Матч Арена». Следите за ключевыми событиями стартов в Швейцарии в матч-центре «СЭ».

Расписание гонок этапа Кубка мира по лыжным гонкам в Гомсе

26 января, пятница

17.30. Смешанная эстафета классическим и свободным стилями, 4х5 км

27 января, суббота

15.00. Женский спринт свободным стилем (квалификация)

15.45. Мужской спринт свободным стилем (квалификация)

17.30. Женский спринт свободным стилем (финал)

17.55. Мужской спринт свободным стилем (финал)

28 января, воскресенье

11.30. Женский масс-старт свободным стилем, 20 км

15.30. Мужской масс-старт свободным стилем, 20 км

Лидером мужского общего зачета является норвежец Харальд Амундсен. У женщин — американка Джессика Диггинс.

Лыжные гонки: результаты Кубка мира и общий зачет, новости и статьи, календарь и расписание этапов в актуальном виде на сайте «СЭ».