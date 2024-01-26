Кубок мира: расписание гонок и где смотреть трансляции этапа в Гомсе
Этап Кубка мира по лыжным гонкам в Гомсе пройдет с 26 по 28 января
C 26 по 28 января пройдет девятый этап Кубка мира сезона 2023 / 2024 по лыжным гонкам в швейцарском Гомсе. Спортсмены выступят в смешанной эстафете, в спринтах и в масс-стартах свободным стилем.
Смотреть видеотрансляции гонок этапа Кубка мира по лыжным гонкам в Гомсе можно в прямом эфире по подписке на канале «Матч Арена». Следите за ключевыми событиями стартов в Швейцарии в матч-центре «СЭ».
Расписание гонок этапа Кубка мира по лыжным гонкам в Гомсе
26 января, пятница
- 17.30. Смешанная эстафета классическим и свободным стилями, 4х5 км
27 января, суббота
- 15.00. Женский спринт свободным стилем (квалификация)
- 15.45. Мужской спринт свободным стилем (квалификация)
- 17.30. Женский спринт свободным стилем (финал)
- 17.55. Мужской спринт свободным стилем (финал)
28 января, воскресенье
- 11.30. Женский масс-старт свободным стилем, 20 км
- 15.30. Мужской масс-старт свободным стилем, 20 км
Лидером мужского общего зачета является норвежец Харальд Амундсен. У женщин — американка Джессика Диггинс.
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