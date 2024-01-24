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Сегодня, 16:30

Сорин: «Было неприятно смотреть эстафету на Кубке мира по лыжным гонкам»

Виктория Кравченко
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Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Егор Сорин поделился мнением о мужской эстафете, прошедшей на этапе Кубка мира в Оберхофе (Германия). Он считает, что идти пешком, сбавлять темп и просто сидеть в группе — позорный пример эстафеты на турнире.

«Каждый этап должен отработать на максимум, а не просто приехать в группе и ускориться последний километр, иначе зрелищность и сама суть лыжных гонок теряется. А когда к финишу приходит восемь-девять команд, это означает, что спортсмены топ-команд пробежали для галочки, оставив борьбу своим финишерам. Было неприятно смотреть эстафету на Кубке мира», — написал Сорин в соцсетях.

Победителем эстафеты стала сборная Норвегии, прошедшая дистанцию за 1 час 13 минут.

Сборная Норвегии по лыжным гонкам
Егор Сорин
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Сборная Норвегии с финишером Клебо победила в эстафете на этапе Кубка мира в Оберхофе

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