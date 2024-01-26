Кубок мира в Гомсе: смотреть трансляцию смешанной эстафеты

26 января в 17.30 в Гомсе начнется смешанная эстафета Кубка мира

26 января в швейцарском Гомсе состоится смешанная эстафета классическим и свободным стилями 4х5 км в рамках девятого этапа Кубка мира сезона 2023 / 2024 по лыжным гонкам. Она стартует в 17.30 по московскому времени.

Смотреть видеотрансляцию смешанной эстафеты можно по платной подписке на канале «Матч Арена». Начало прямого эфира в 17.25 мск. Следите за ключевыми событиями гонки в Гомсе с помощью матч-центра «СЭ».

В мужском личном зачете на первой строчке располагается норвежский лыжник Харальд Амундсен. В женском — американка Джессика Диггинс.

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Кубок мира: расписание гонок и где смотреть трансляции этапа в Гомсе