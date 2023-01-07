Клебо выиграл шестую гонку на «Тур де Ски» подряд и превзошел достижение Устюгова и Большунова
Норвежец Йоханнес Клебо побил рекорд россиян Сергея Устюгова и Александра Большунова по числу побед подряд в рамках одного розыгрыша лыжной многодневки «Тур де Ски».
7 января норвежский спортсмен выиграл масс-старт на 15 км классическим стилем на этапе в итальянском Валь-ди-Фьемме.
Таким образом, Клебо выиграл шестую гонку подряд. Он превзошел прежнее достижение россиян Сергея Устюгова и Александра Большунова.
Устюгов побеждал на «Тур де Ски» пять раз подряд в сезоне-2016/17, Большунов — в сезоне-2020/21.
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