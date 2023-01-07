Губерниев назвал достижение Клебо полноценным: «Не будет написано в списке рекордов, что там не было русских»

Известный телеведущий Дмитрий Губерниев в комментарии для «СЭ» отреагировал на достижение Йоханнеса Клебо, который побил рекорд россиян Сергея Устюгова и Александра Большунова по числу побед подряд в рамках одного розыгрыша лыжной многодневки «Тур де Ски».

7 января норвежец выиграл масс-старт на 15 км классическим стилем на этапе в итальянском Валь-ди-Фьемме. Таким образом, Клебо выиграл шестую гонку подряд, у Устюгова и Большунова — по пять побед.

«Это полноценное достижение, потому что не будет написано в списке рекордов, что там не было русских. Точно также не было написано напротив медалей Олимпиад в Москве и Лос-Анджелесе, что там не было русских и американцев. Он выиграл, мы его можем с этим поздравить. Это проблема же не Клебо. Это проблема увы, в данной ситуации наша, что мы не выступаем. А им все равно. Поэтому за него можно только порадоваться. Он выдающийся спортсмен. Понятное дело, что если бы были наши, то он с большим трудом, если бы выиграл, мягко говоря, шел бы к рекорду. Он выдающийся спортсмен. Один из величайших лыжников всех времен и народов. Это факт. Поэтому спортсмен хороший и рекорды замечательные устанавливает», — сказал Губерниев корреспонденту «СЭ» Дарье Алексеевой.

Устюгов побеждал на «Тур де Ски» пять раз подряд в сезоне-2016/17, Большунов — в сезоне-2020/21.