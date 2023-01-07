Клебо выиграл масс-старт классическим стилем на «Тур де Ски» и установил новый рекорд соревнований
7 января в итальянском Валь-ди-Фьемме на шестом этапе «Тур де Ски» прошел мужской масс-старт на 15 км классическим стилем.
Победу одержал норвежец Йоханнес Клебо, который пробежал трассу за 39 минут 59,2 секунды.
Вторым стал еще один норвежец — Пол Голберг, третью строчку занял итальянец Франческо Де Фабиани.
Таким образом, Клебо одержал шестую подряд победу на этапах многодневки «Тур де Ски». Он превзошел прежнее достижение россиян Сергея Устюгова и Александра Большунова.
Устюгов побеждал на «Тур де Ски» пять раз подряд в сезоне-2016/17, Большунов — в сезоне-2020/21.
Ранее Клебо также установил рекорд по общему количеству побед на этапах «Тур де Ски». Сейчас на его счету 17 выигранных гонок.
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