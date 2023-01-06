Лыжные гонки
Кубок мира
Новости
Общий зачет Календарь Статьи Все материалы Спортсмены
Главная
Лыжные гонки
Кубок мира

Сегодня, 20:00

Вяльбе: «Я не интересуюсь Кубком мира. Мне абсолютно неинтересно»

Вяльбе заявила, что не интересуется Кубком мира по лыжным гонкам
Дмитрий Барулев
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировала на повторение Йоханнесом Клебо рекорда Александра Большунова и Сергея Устюгова.

«Я не интересуюсь Кубком мира и ничего не комментирую по этому поводу. Мне абсолютно неинтересно, как они бегали и что они выиграли!» — сказала Вяльбе «СЭ».

Норвежец Клебо выиграл на многодневке «Тур де Ски» пятую гонку подряд и повторил достижение Большунова и Устюгова. Устюгов показал данный результат в сезоне-2016/17, Большунов — в 2021 году.

Елена Вяльбе
2
11
Читайте также
Глава ИИХФ считает, что вопрос отстранения сборных России должен быть вне политики
Овечкин помог «Вашингтону» переиграть «Коламбус»
Социальный фонд РФ одобрил выплаты единого пособия для 80 тыс. детей
WarGonzo: российские войска прорвали оборону ВСУ в центре Соледара в ходе наступления
Американский полковник указал на желание Польши захватить часть Украины в обход НАТО
Перебои местного значения: к чему привели взрывы в украинских городах
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Бородавко: «Отсутствие Большунова не умаляет заслуг Клебо. Давайте воспринимать как есть»
Реклама
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости