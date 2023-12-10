Диггинс выиграла гонку с раздельным стартом на втором этапе Кубка мира
Американская лыжница Джессика Диггинс стала победительницей 10-километровой гонки с раздельным стартом на втором этапе Кубка мира в Эстерсунде.
Она показала результат — 27 минут и 5,6 секунды. Второй финишировала норвежка Хейди Венг с отставанием в 23 секунды, немка Виктория Карль, отставшая от лидера на 29,1 секунды, замкнула тройку сильнейших.
Кубок Мира
Второй этап. Эстерсунд (Швеция)
Индивидуальная гонка, 10 км.
Женщины
- Джессика Диггинс (США) — 27.05,6
- Хейди Венг (Норвегия) +23,0.
- Виктория Карль (Германия) + 29,1.
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