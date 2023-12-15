Норвежка Скистад выиграла спринт свободным стилем на четвертом этапе Кубка мира

Норвежская лыжница Кристин Скистад стала победительницей в спринте свободным стилем на четвертом этапе Кубка мира в Тронхейме (Норвегия).

В финальном забеге ее результат — 3 минуты 04,71 секунды.

В тройке сильнейших финишировали шведки Линн Сван с отставнием 0,15 секунды и Эмма Рибом (+0,16).

Кубок мира. 4-й этап, Тронхейм (Норвегия)

Женщины. Спринт

1. Кристин Скистад (Норвегия) — 3.04,71

2. Линн Сванн (Швеция) +0,15

3. Эмма Рибом (Швеция) +0,16