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Сегодня, 16:51

Норвежка Скистад выиграла спринт свободным стилем на четвертом этапе Кубка мира

Андрей Бобков
Корреспондент ленты новостей
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Норвежская лыжница Кристин Скистад стала победительницей в спринте свободным стилем на четвертом этапе Кубка мира в Тронхейме (Норвегия).

В финальном забеге ее результат — 3 минуты 04,71 секунды.

В тройке сильнейших финишировали шведки Линн Сван с отставнием 0,15 секунды и Эмма Рибом (+0,16).

Кубок мира. 4-й этап, Тронхейм (Норвегия)

Женщины. Спринт

1. Кристин Скистад (Норвегия) — 3.04,71

2. Линн Сванн (Швеция) +0,15

3. Эмма Рибом (Швеция) +0,16

Сборная Норвегии по лыжным гонкам
Кристин Скистад
Линн Сван
Эмма Рибом
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