Лыжные гонки
Кубок мира Чемпионат мира Чемпионат России Олимпиада Новости
Игры
Главная
Лыжные гонки

Сегодня, 18:00

Сергей Устюгов на пороге завершения карьеры. А надо ли ему это делать?

Михаил Кузнецов
Корреспондент отдела спорта
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Лыжник Сергей Устюгов
Сергей Устюгов.
Фото Global Look Press
Лыжник Сергей Устюгов
Сергей Устюгов.
Фото Global Look Press
Лыжник Сергей Устюгов
Сергей Устюгов.
Фото Global Look Press
1/3
Звездный лыжник на перепутье.

Одной из главных тем прошедшего в Тюмени чемпионата России по лыжным гонкам стало возможное завершение карьеры Сергея Устюгова. Лосенок, как называют лыжника, сам заговорил об этом после победы в первой гонке — классическом спринте: «Будет хорошая работа, можно и подытожить все это. Поживем — увидим. Зима еще продолжается. Есть летний подготовительный период до следующей зимы. Ничего загадывать не буду».

Александр Терентьев (слева), Сергей Устюгов (в&nbsp;центре) и&nbsp;Александр Большунов. «Нигде таких денег, как в спорте, не заработаю». Устюгов снова выиграл спринт и заговорил о завершении карьеры

Если для журналистов и болельщиков подобное заявление Устюгова вызвало шок, то в лыжной среде к этому отнеслись буднично. Его главный соперник на российских стартах Александр Большунов сказал, что на слова Сергея можно не обращать внимания, потому что он говорит такое каждый год.

А глава ФЛГР Елена Вяльбе в разговоре с «СЭ» назвала возможный уход «нелепым»: «Сергей говорил об этом в начале сезона. Я с этим, безусловно, не согласна. Считаю, что ему будет как-то нелепо сейчас уходить. Но это будет его решение. Я никогда никого не уговариваю. Потому что из-под палки великим ты не станешь».

Стоит ли уговаривать звездного лыжника? Если оставаться, то для чего?

Лыжник Сергей Устюгов
Сергей Устюгов.
Фото Global Look Press

Устюгов: хайлайт сезона

Мы не можем сказать, когда закончится изоляция наших спортсменов и когда они смогут вернуться на международную арену. В этот период Устюгов особенно нужен отечественным лыжным гонкам. Наверное, даже больше, чем они ему.

Назовите главные события в российских лыжах, которые произошли в нынешнем сезоне. Уверен, что первыми вам на ум придут события, которые так или иначе связаны с Лосенком. В топ-5 наверняка войдет жесткая авария Устюгова и Большунова в спринте в Красногорске, история с «мешками» на декабрьских этапах Кубка России и удачная авантюра Сергея в марафоне на чемпионате России. Последнее удивило даже его тренера Маркуса Крамера, который назвал лыжника сумасшедшим. Никто сейчас не способен на подобную дерзость, чтобы со старта убежать в отрыв, когда впереди еще 50 километров тяжелейшей трассы. Побег Устюгова впечатлил абсолютно всех, включая самого спортсмена, который засомневался, стоит ли уходить.

Алексей Червоткин, Сергей Устюгов и&nbsp;Александр Большунов. Устюгов снова обогнал Большунова. Но уже в марафоне

Сергея не назвать сильнейшим лыжником России на данный момент. Этот титул у Александра Большунова, который считает, что и без Устюгова все смотрелось бы не хуже: «Каждая гонка интересная. Если не Устюгов, то будет кто-то другой составлять конкуренцию. Тот же Леша Червоткин. Есть спортсмены, которые показывают результаты, борются за свои позиции».

Это так, соперники для Сан Саныча в России найдутся. Вспомните, как на первых этапах Кубка страны в Вершине Теи, которые Сергей пропускал, с Большуновым соперничал Савелий Коростелев, выигравший в Хакасии три спринта. Но у этого противостояния не было того нерва. Сезон забурлил именно тогда, когда на соревнования подъехал Устюгов. В итоге битва Устюгов — Большунов сделала российские старты зрелищнее европейских, где у Йоханнеса Клебо подобного соперничества не было. Сергей — сам по себе хайлайт сезона, без которого нынешняя зима была бы другой, менее яркой.

Возможно, когда нас допустят до международных соревнований, мы снова будем больше говорить о противостоянии Большунова и Клебо, а Устюгов уйдет немного на второй план. Но не забывайте, что Сергей — это гениальный лыжник, который еще долго может добывать медали для сборной.

Алексей Червоткин, Александр Большунов (в&nbsp;центре) и&nbsp;Антон Тимашов. «Если не Устюгов, то кто-то другой составит конкуренцию». Разговор с Александром Большуновым

На данный момент ему 30 лет, к Олимпиаде в Италии будет 33. Столько, например, было Мартину Сундбю на Играх в Пхенчхане в 2018-м. Тогда в Корее норвежец взял два золота в командных гонках и серебро в скиатлоне. 32 года сейчас итальянцу Федерико Пелегрино, который в полном порядке. В нынешнем сезоне он был единственным, кто выиграл у Клебо в коньковом спринте.

Так что возраст у Устюгова рабочий для лыжных гонок. Если есть возможность, чтобы уговорить его остаться, то необходимо это делать. В спорте он нужен и, безусловно, востребован. Он дает и эмоции, и результат.

Лыжник Сергей Устюгов
Сергей Устюгов.
Фото Global Look Press

Что кроме спорта?

Для чего самому Сергею продолжать? Олимпийские медали? Да, личных наград на Играх он не завоевал. В копилке есть только золото эстафеты в Пекине. Однако существует риск на Олимпиаду не попасть. Такое с лыжником уже бывало — в 2018 году он не получил приглашение от МОК, будучи главным фаворитом соревнований. Сейчас, когда россияне не допущены до международных стартов, ставить целью медали Игр немного наивно.

Сам Устюгов, когда говорит о возможном продолжении, даже не упоминает 2026 год. Он обозначает другую мотивацию. «Это немаловажно в финансовом плане. Нигде таких денег, как в спорте, я не заработаю, — говорил он после спринта на чемпионате России. — Сегодня четыре раза сбегал и заработал 150 тысяч рублей. Где еще так получится?»

Сергей Устюгов, Александр Большунов, Иван Якимушкин. «Ноги не удержали». Устюгов упал от усталости и отдал золото Большунову

Как найти себя после завершения карьеры — один из самых тяжелых вопросов для спортсмена. Сергей не готов заниматься тренерской деятельностью, потому что хочет больше времени проводить с семьей, а подобная работа предполагает разъезды. Не рассматривает лыжник и должность депутата или директора банка.

— Какой директор банка? У меня образования нет. Задавал вопрос руководству в прошлом году, что через год закончу, — говорил лыжник.

— Руководству ФЛГР?

— Нет, не ФЛГР.

Уже в конце чемпионата России Устюгов подтвердил, что уйдет в том случае, если будет адекватное предложение по работе. Но кто может сделать такое предложение? Вероятно, когда Сергей говорил, что задавал вопрос руководству, то имел в виду руководство Федерации лыжных гонок ХМАО. Однако сейчас региональной сборной совершенно невыгодно, чтобы лыжник завершал карьеру. Ханты-мансийская команда переживает не лучшие времена, а без Устюгова дела станут еще печальнее.

Алексей Червоткин, Александр Большунов, Сергей Устюгов. «Вам надо треша? Чтоб мы в боксерских перчатках стартовали?» Устюгов до конца держался за Большуновым, но марафон за Александром

Поэтому пока у Сергея не такой большой выбор. Характер, как говорит глава ФЛГР Елена Вяльбе, у него сложный, что может стать проблемой в поиске нового призвания. Сейчас завершение карьеры не выглядит логичным, но Устюгов жутко непредсказуемый. Последний марафон на чемпионате России, в котором он изначально не планировал выступать, стал тому подтверждением. Если же этот сезон финальный, то в нем не осталось места коротким гонкам. Сергей планирует выступить на Югорском марафоне 7-8 апреля, а вероятную точку поставить 16 апреля в Мончегорске на 70-километровой дистанции.

Сборная России по лыжным гонкам
Сергей Устюгов
1
4
Читайте также
Гол Малкина принес «Питтсбургу» победу над «Вашингтоном»
«10 лет живет как заключенная». Как жена Шумахера оберегает частную жизнь семьи
Москва допустила постановку вопроса о компенсации ущерба из-за подрывов СП
Подсмотрел — в скважину: какие данные собирал беспилотник США у Крыма
Председатель СК РФ взял на контроль расследование смерти двух детей в Екатеринбурге
Эксперт заявил о желании Китая выглядеть страной-миротворцем в глазах Запада
Популярное видео
Интервью Александра Большунова
Большунов против Клэбо — кто прав?
Сколько золота возьмет Большунов на чемпионате мира?
Финишная разборка на Югорском марафоне
Губерниев: "Мы очень нежно общаемся с Вяльбе"
Прав ли Устюгов, напав на Клебо?
Вяльбе - о кнуте и прянике
Никита Крюков: "Задача на сезон - победить в Кубке мира"
Александр Легков: "Мне есть чему поучиться у спринтеров"
Петухов: "Ставка была на чемпионат мира"
Крюков: "Я больше рад за Петухова!"
Крюков: "Нортуг меня похвалил"
Легков покинул остров невезения
Легков оштрафован, но шансы сохраняет
"Тур де Ски". Четверо россиян в десятке сильнейших
Легков почти догнал Нортуга!
Вылегжанин выиграл этап "Тур де Ски"
Легков стал третьим в "Тур де Ски"
Вылегжанин едва не догнал Нортуга!
Медальный день в Куусамо
Никита Крюков - победитель этапа Кубка мира!
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Буду стремиться обыграть Наталью Непряеву». Настрой дочери Юлии Чепаловой
Новости
RSS RSS
Все новости