Устюгов снова обогнал Большунова. Но уже в марафоне

Подводим итоги чемпионата России по лыжным гонкам-2023.

Чемпионат России по лыжным гонкам. Мужчины. Масс-старт, 50 км классическим стилем. Результаты

1. Сергей Устюгов — 2:14:6.0

2. Алексей Червоткин — +1:21.5

3. Александр Большунов — +2:42.2

В Тюмени с 18 по 26 марта на трассах спортивного комплекса «Жемчужина Сибири» проходил чемпионат России по лыжным гонкам. В заключительный день соревнований у мужчин в гонке с общего старта классическим стилем на дистанции 50 км блестящую победу одержал Сергей Устюгов, вскоре после старта убежавший в одиночный отрыв. На финише преимущество чемпиона над ближайшим преследователем составило почти полторы минуты.

«Я снова влюбился в лыжные гонки. Я готовился именно к чемпионату России. Было много скептиков и хейтеров, которые говорили, что ничего не получится. Удалось выиграть спринт и удалось выиграть марафон, в индивидуальной гонке на 15 км маленько не получилось — лыжи внесли коррективы, но в целом я доволен чемпионатом» — прокомментировал итоги соревнований в Тюмени Устюгов в послефинишном интервью. «СЭ» также резюмирует главные события чемпионата России по лыжным гонкам-2023.

Александр Большунов. Фото Global Look Press

Большунов — самый результативный, но Устюгов выступил ярче

Во всех пяти гонках, в которых Александр Большунов принимал участие (а не бежал спортсмен только эстафету — у Архангельской области не набиралась команда), он неизменно занимал место в тройке. Две бронзы — в личном спринте классикой и в масс-старте на 50 км, три золота — в скиатлоне, разделке на 15 км свободным стилем и в командном спринте (в тандеме с Александром Терентьевым). Сопоставимой с трехкратным олимпийским чемпионом эффективности в Тюмени не показал больше ни один лыжник.

Однако в эффектности Сан Саныча удалось превзойти Сергею Устюгову. Двукратный чемпион мира, который в этом сезоне все чаще говорил о скором завершении карьеры, в 2023 году обрел второе дыхание — такой мощи и напора в гонках «Жемчужина Сибири» не видела давно. Устюгов за явным преимуществом выиграл и спринт (без шансов для Терентьева, который входит в очень маленький клуб тех, кому удавалось в этой дисциплине обгонять Йоханнеса Клебо), и марафон (с трехминутным отрывом от Большунова!). Шуток про то, что Сергей — «мешок» (известная история начала сезона), теперь не слышно.

Остальные сборники выступили на своем уровне — и Червоткин, и Якимушкин, и Мальцев уехали из Тюмени с медалями. Открытием чемпионата стало выступление 26-летнего Антона Тимашова. Резервист национальной команды составил серьезную конкуренцию Большунову в разделке (показал второе время с отставанием всего на 13 секунд), а также отлично пробежал этапы обычной и спринтерской эстафетных гонок (еще два серебра). Юниорам и молодежи проявить себя на взрослом чемпионате не удалось. Савелий Коростелев, выносивший всех в спринтах на старте сезона, на второй пик формы так и не вышел.

Наталья Непряева. Фото Global Look Press

Непряева — лидер, Кулешова вернулась на прежний уровень

Победительница общего зачета Кубка мира прошлого сезона Наталья Непряева не теряет мотивации и в условиях, когда все соревнования этой зимой проходят только на территории России. В Тюмени спортсменка подтвердила свой экстра-класс, одержав две победы: в спринте (там преимущество перед соперницами было подходящим скорее разделке) и скиатлоне (олимпийской медалистке в этой дисциплине сумели навязать борьбу Анастасия Кулешова и Елизавета Пантрина). Оставшиеся гонки чемпионата страны Непряева пропускала из-за болезни, однако с точки зрения соревновательной борьбы это обстоятельство вернуло интригу.

В итоге больше всех призовых мест в Тюмени у 21-летней Елизаветы Пантриной. Спортсменка, с этого сезона тренирующаяся под руководством Егора Сорина, сумела перейти с юниорского уровня на взрослый. Бронза спринта и разделки, серебро скиатлона и два золота эстафет — ни гонки без медали для Пантриной. Удалось блеснуть на трассах «Жемчужины Сибири» и еще более юной спортсменке — 17-летняя Алина Пеклецова на дистанции 10 км свободным стилем с раздельного старта выиграла первую взрослую медаль — серебряную, уступив только Екатерине Смирновой.

Последняя трижды поднималась на верхнюю ступеньку пьедестала на награждении (чаще всех на чемпионате), но главной звездой соревнований не стала: в эстафете ее команда и так была сильнейшей по составу, а в командном спринте куда больше внимания досталось Екатерине Носковой. Биатлонистка сборной России в этой гонке в тандеме с Аленой Перевозчиковой сумела занять второе место. Эмоциональным получилось завершение чемпионата — Мария Истомина и Анастасия Кулешова устроили яркую дуэль за победу на дистанции 30 км классическим стилем, завершившуюся в пользу последней. Олимпийская медалистка Игр-2018 отпраздновала первый триумф после возвращения из декрета.

Леонид Мужикбаев