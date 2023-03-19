Жена Большунова отреагировала на победу супруга в скиатлоне на чемпионате России

Анна Большунова, супруга трехкратного олимпийского чемпиона Александра Большунова, поделилась эмоциями от победы мужа в скиатлоне на чемпионате России по лыжным гонкам.

«Так классно! И вчера тоже все прекрасно было, просто Александр же болел. Когда что-то важное, я всегда эмоционально смотрю. Сегодня была самая красивая гонка в сезоне? Да, борьба до последнего», — приводит «Чемпионат» слова Большуновой.

Второе место в скиатлоне занял Сергей Устюгов. Третьим стал Иван Якимушкин.

Чемпионат России по лыжным гонкам-2023 проходит в Тюмени с 18 по 26 марта.