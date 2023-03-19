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19 марта, 16:24

Пантрина — о Смирновой: «Я бы тоже плакала — четвертое место самое обидное»

Алина Савинова
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Российская лыжница Елизавета Пантрина высказалась о втором месте в скиатлоне на чемпионате России в Тюмени.

«Я еще пока не поняла этих эмоций. Я не должна была бежать скиатлон, мы больше готовимся на коньковую разделку, но я сказала, что хотела бы пробежать, попробовать себя. Я уже очень давно, года три, не бегала скиатлон. И сегодня для меня это был хороший опыт, я довольна. На последнем подъеме поняла, что могу догнать Анастасию Кулешову. Увидела, что она уже «плывет», а у меня еще были силы, я включилась, разогналась на последний подъем, растолкалась на спуск, накатила и уже на финишной прямой я ее обогнала», — приводит «Чемпионат» слова Пантриной.

Также она ответила на вопрос, видела ли состояние Екатерины Смирновой на награждении.

«Про Катю ничего сказать не могу, она тоже боролась до конца. Я с ней еще не разговаривала, что там у нее произошло. Катя тоже молодец. Она плакала на награждении? Я бы тоже плакала — четвертое место самое обидное», — добавила лыжница.

Победительницей скиатлона стала Наталья Непряева. Третьей к финишу пришла Анастасия Кулешова.

Чемпионат России по лыжным гонкам-2023 проходит в Тюмени с 18 по 26 марта.

Источник: https://www.championat.com/skiing/news-5037379-ya-by-tozhe-plakala-pantrina-o-padenii-i-chetvyortom-meste-smirnovoj-v-skiatlone-na-chr.html
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