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Вяльбе: «Ничего против биатлонистов не имею. Просто не так хорошо знаю спортсменов»

Михаил Кузнецов
Корреспондент отдела спорта
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Елена Вяльбе.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе прокомментировала серебряную медаль биатлонистки Екатерины Носковой в командном спринте на лыжном чемпионате России.

— Носкова — молодец! Видно было, что она еще не очень понимает такую тактику. У нас редко на первом этапе отрываются. Она сделала задел.

— Для вас неожиданно было, что она стала второй?

— Это спринтерская дистанция, несмотря на то что 1700 метров. Думаю, что и для них это было неожиданно. Я рада. На самом деле, ничего против биатлонистов никогда не имела и не имею. Просто не так хорошо знаю спортсменов.

— Говорят, что этот формат гонки им подходит, потому что между этапами ты отдыхаешь. В биатлоне же есть перерывы на стрельбу.

— Да, понимаю. Но все равно это нечто другое. Они же так долго не стоят на стрельбище.

— Вы вчера сказали, что движения биатлонисток не понравились. Носкова сказала, что эти слова ее раззадорили.

— Супер! Я даже рада. Я же не специалист. Думала, что если они соревнуются без винтовки, значит, должна быть какая-то легкость. Я эту легкость не увидела. Может, давно не соревновались. Это тоже важно. Накануне продышалась, сейчас по-другому. Реально первые два своих круга она летела. Конечно, устала. Это было видно. Но здесь очень тяжелый круг. Это все отмечают.

Носкова заняла второе место в командном спринте в паре с Аленой Перевозчиковой. Спортсменки проиграли 18,4 секунды Екатерине Смирновой и Елизавете Пантриной, которые стали чемпионками.

Биатлон
Сборная России по лыжным гонкам
Екатерина Носкова
Елена Вяльбе
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