Вяльбе: «Видно, что у Саши Терентьева нет формы»

Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе объяснила, почему сборной Архангельской области, за которую выступали Александр Терентьев и Александр Большунов, не просто далась победа в командном спринте на чемпионате России.

Второе место заняла сборная Республики Татарстан-1, которую представляли Антон Тимашов и Иван Горбунов, с отставанием 01,3 секунды.

— Казалось, что Архангельская область выиграет в мужском спринте в одни ворота, а получился интересный финиш с борьбой за золото. Вы ожидали?

— Видно, что у Саши Терентьева нет формы. Даже по движениям. Терпел. Когда нет формы, ничего не поделаешь.

— Много команд из Татарстана, что в женском, что в мужском командном спринте.

— Я очень приветствую это они большие молодцы. У них нет таких явных лидеров, как есть в Архангельской области или в Тюмени. Но так как они на Кубок России и чемпионат России много людей возят, сейчас они у нас первые в рейтинге. Развивают. Для чего они их содержат? Для того, чтобы они соревновались. Молодцы.