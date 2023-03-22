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Сегодня, 12:25

Вяльбе: «Видно, что у Саши Терентьева нет формы»

Михаил Кузнецов
Корреспондент отдела спорта
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Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе объяснила, почему сборной Архангельской области, за которую выступали Александр Терентьев и Александр Большунов, не просто далась победа в командном спринте на чемпионате России.

Второе место заняла сборная Республики Татарстан-1, которую представляли Антон Тимашов и Иван Горбунов, с отставанием 01,3 секунды.

— Казалось, что Архангельская область выиграет в мужском спринте в одни ворота, а получился интересный финиш с борьбой за золото. Вы ожидали?

— Видно, что у Саши Терентьева нет формы. Даже по движениям. Терпел. Когда нет формы, ничего не поделаешь.

— Много команд из Татарстана, что в женском, что в мужском командном спринте.

— Я очень приветствую это они большие молодцы. У них нет таких явных лидеров, как есть в Архангельской области или в Тюмени. Но так как они на Кубок России и чемпионат России много людей возят, сейчас они у нас первые в рейтинге. Развивают. Для чего они их содержат? Для того, чтобы они соревновались. Молодцы.

Сборная России по лыжным гонкам
Александр Большунов
Александр Терентьев
Елена Вяльбе
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