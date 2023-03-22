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Сегодня, 12:02

Большунов признался, что общение с дочкой для него важнее побед

Ана Горшкова
Корреспондент
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Александр Большунов с женой Анной и дочкой Евой.
Фото Соцсети

Трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов признался, что во время гонок чемпионата России-2023 думал о своей дочке.

В семье Большунова, женившегося на лыжнице Анне Жеребятьевой, растет дочь Ева, родившаяся в августе 2022 года.

«Что в индивидуальной гонке, что в скиатлоне, когда финишировал, в голове была мысль: «Вот, Ева смотрит, надо бежать быстрее, надо стараться еще больше!» Гонка прошла, я пришел в комнату, а там меня ждет маленькое чудо. Все эмоции, вся радость вот в этом. Старт прошел, я выиграл, но самое интересное будет, когда приду в номер», — приводит слова Большунова РИА «Новости».

На чемпионате России в Тюмени Большунов завоевал золотые медали в скиатлоне, в гонке на 15 км с раздельным стартом свободным стилем и в командном спринте, а также стал третьим в индивидуальном спринте. Турнир завершится 26 марта.

Источник: РИА Новости
Сборная России по лыжным гонкам
Александр Большунов
Анна Жеребятьева
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