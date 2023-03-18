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18 марта, 13:09

Устюгов выиграл спринт на чемпионате России по лыжным гонкам, Большунов стал третьим

Виктория Кравченко
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Сергей Устюгов.
Фото Global Look Press

Российский лыжник Сергей Устюгов выиграл спринт в рамках чемпионата России — 2023 по лыжным гонкам. Спортсмен прошел дистанцию за 4 минуты 04,0 секунды.

Вторым стал Александр Терентьев, Александр Большунов пришел третьим.

Лыжные гонки. Чемпионат России-2023. Тюмень

Мужчины Спринт. Классический стиль. Финал

1. Сергей Устюгов — 4.04,0.
2. Александр Терентьев — отставание 3,5 секунды.
3. Александр Большунов +4,7.

Александр Большунов
Сергей Устюгов
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