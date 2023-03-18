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18 марта, 13:12

Коростелев: «Конечно, хотелось в финал, рассчитывал на него, это была задача на эту гонку»

Михаил Кузнецов
Корреспондент отдела спорта
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Российский лыжник Савелий Коростелев высказался о своем невыходе в финал спринта на чемпионате России по лыжным гонкам.

— Конечно, хотелось в финал, рассчитывал на него, это была задача на эту гонку. Чуть-чуть не потянул ребят в конце второго толчка, на третьем, наоборот, подбирал их. На финише получилось немного реабилитироваться, но этого было недостаточно. Первая двойка слишком далеко уехала.

— Что случилось с Якимушкиным?

— Я даже не знаю. Второй подъем: подбегаю, оборачиваюсь — я последний, никого нет.

— Ты немного разочарован такими результатами? Или в спринте много случайностей все-таки?

— В спринте очень много составляющих, от которых зависит результат, то есть, не только от собственных сил. Хотелось, конечно, попасть в финал. Это то, на что я был способен.

— То есть, ты был готов к финалу?

— Да, чуть-чуть не потянул.

— Не хотелось менять лыжи, учитывая погоду?

— Нет. Сейчас здесь плюс-минус такая же погода, что-то лучше не найдешь. Когда выходишь из минуса в плюс, конечно, можно что-то поменять, а когда стоит стабильный плюс, сильно ничего не поменяется. Есть всего пара-тройка структур лыж.

Финал спринта в рамках чемпионата России — 2023 по лыжным гонкам выиграл российский лыжник Сергей Устюгов, он прошел дистанцию за 4 минуты 04,0 секунды.

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