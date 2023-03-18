Непряева выиграла финал женского спринта на чемпионате России по лыжным гонкам
Российская лыжница Наталья Непряева из Архангельской области выиграла финал женского спринта в рамках чемпионата России — 2023 по лыжным гонкам в Тюмени.
Второе место заняла Алена Баранова, уступившая лидеру 6,1 секунды. Третьей стала — Елизавета Пантрина.
Лыжные гонки. Чемпионат России-2023. Тюмень
Женщины. Спринт. Классический стиль. Финал
1. Наталья Непряева (Архангельская область) — 4.53,3.
2. Алена Баранова (Томская область — Саха) — отставание 6,1 секунды.
3. Елизавета Пантрина (Тюменская область) +6,8.
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