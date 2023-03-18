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18 марта, 09:42

Наталья Непряева выиграла квалификацию спринта на чемпионате России

Виталий Косик
Корреспондент
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Наталья Непряева.
Фото Global Look Press

Российская лыжница Наталья Непряева из Архангельской области выиграла квалификацию женского спринта в рамках чемпионата России — 2023 по лыжным гонкам в Тюмени.

Она прошла дистанцию за 4 минуты и 41,8 секунд.

Второй пришла ее младшая сестра, представляющая Республику Татарстан, с отставанием в 11,9 секунды. Третье место заняла Мария Истомина из Пермского края (+14,0).

Женщины. Спринт. Классический стиль. Квалификация

1. Наталья Непряева (Архангельская область) — 4.41,8.

2. Дарья Непряева (Республика Татарстан) — отставание 11,9 секунды.

3. Мария Истомина (Пермский край) +14,0.

Финальный женский спринтерский забег на чемпионате России состоится сегодня, 18 марта, Начало — 12:15 мск.

Дарья Непряева
Мария Истомина
Наталья Непряева
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