Большунов выступит на чемпионате России по лыжным гонкам

Трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов выступит на чемпионате России по лыжным гонкам. Об этом сообщил старший тренер сборной России Юрий Бородавко.

«Александр примет участие в чемпионате России. Завтра он побежит спринт, а дальше мы будем смотреть по состоянию здоровья. Что касается других моих подопечных, они будут бегать разные гонки в зависимости от специализации, кто-то пропустит командные гонки», — цитирует Бородавко ТАСС.

Ранее Бородавко заявлял, что Большунов может пропустить первые дни турнира из-за болезни.

Чемпионат России пройдут с 18 по 26 марта в Тюмени.